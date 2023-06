ESENTIAL Luni, 19 Iunie 2023, 10:41

Vlad Barză • HotNews.ro

0

​A fost mare bucurie la Brașov pentru că s-a deschis aeroportul, dar realitatea se dovedește tare complicată, fiindcă sunt puține zboruri, iar programul aeroportului este doar până la ora 19.00 și unele avioane au aterizat la Otopeni. De ce este situația așa de complicată și haotică? De ce vor trece probabil ani buni până când aeroportul va avea mulți pasageri?

Aeroportul International Brasov Ghimbav Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Aeroport inaugurat, dar succesul nu e garantat

Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav a fost inaugurat joi cu mare fast, cu mulți oficiali, cu tăiere de panglică, cu un sobor de preoți. Este primul aeroport nou deschis în țară în ultimii 50 de ani, iar brașovenii așteaptă să aibă aeroport încă din anii '90.

Greul abia acum începe, o singură companie operează mai des, au fost și zile fără zboruri și nu este clar DACĂ aeroportul va fi un succes. „Aeroportul din Brașov va fi în 4 – 5 ani între primele cinci din țară”, spunea Adrian Veștea, noul ministru al dezvoltării și fost președinte al CJ Brașov. Așadar, chiar și în declarațiile oficiale, în general optimiste, se vede faptul că este de parcurs un drum tare lung.

Foto Vlad Barză

Nu se vor înghesui rapid companiile aeriene la noul aeroport și nu trebuie uitat că suntem abia la început și progresul acestui aeroport va fi unul în pași mici, unul care va depinde de mulți factori și va necesita finanțare serioasă. Faptul că există, în sfârșit, un aeroport la Brașov NU înseamnă că, automat, va fi un succes comercial.

Pe 17 iunie a decolat un sigur zbor, spre Londra, pe 18 iunie, când sunt făcute fotografiile din articol, NU a decolat și nu a aterizat nimic, iar pe 19 iunie este programată aterizarea și apoi decolarea unui avion către insula grecească Creta.

Discuțiile au început din prima zi, când un zbor inaugural București - Brașov a adus oficialii la inaugurare. Mulți au crezut că Tarom va efectua în mod regulat zboruri București - Brașov, pe o distanță extrem de mică, dar NU va fi așa, iar Tarom NU a anunțat vreun plan concret de a opera zboruri interne din Brașov. A fost și o glumă distribuită mult pe Facebook: „Din cauza aglomerației de pe DN1, zborul București - Brașov a fost deviat pe Cheia”.

Foto Vlad Barză

Altă glumă a fost că aeroportul de la Ghimbav este ideal pentru autobuze, dat fiind că, din cauza programului limitat de la Ghimbav, au fost cazuri în care pasagerii au aterizat pe alte aeroporturi, și aduși de acolo cu autocare.

Spre aeroport există un autobuz extrem de util, linia A1, Gara Brașov - Livada Poștei - Aeroport, care pleacă la ore fixe din ambele capete de linie, iar drumul din centru până la aeroport durează 25-30 de minute (10 km). Biletul costă 4 lei.

Aeroport cu „program de supermarket”

Ei bine, în aceste zile au fost multe supărări și discuții, după ce primul operator aerian de pe aeroport, Dan Air, a fost pus în situaţia de a duce/aduce cu autocarele pasagerii cu bilete vândute pentru Braşov către alte aeroporturi.

Foto Vlad Barză

Aeroportul Brașov - Ghimbav este, oficial, deschis între orele 7.00 și 19.00 și se pot efectua decolări și aterizări doar în acest program. Anunțul fusese făcut de ROMATSA la început de an, instituția explicând că nu există suficienți controlori de trafic aerian și că sunt acum câțiva în pregătire.

Acest program de 12 ore a fost ironizat de multă lume pe Facebook, ca fiind inacceptabil de scurt, în loc de un program de 15-17 ore. Aeroportul cu „program de gravide” sau cu „program de supermarket”, au scris oamenii. Alții au scris că Brașovul nu doar că are turn de control virtual, ci și „aeroport virtual”, din moment ce aterizează foarte puține avioane. Au fost și oameni care au spus că, dat fiind că aeroportul este nou și are foarte puține zboruri, programul este unul normal.

Mulți au spus că Bucureștiul sabotează Brașovul prin impunerea acestor limitări de orar, mai ales că ROMATSA știa încă de acum 2-3 ani că se va deschide un nou aeroport, dar nu a inițiat pregătirea controlorilor de trafic. Câțiva au scris că Bucureștiul, impunând aceste limitări aeroportului de la Ghimbav, vrea să se asigure că acest aeroport nu se va dezvolta bine.

Foto Vlad Barză

Compania Dan Air a programat zboruri și după ora 19.00, dar acele avioane nu aveau cum să aterizeze la Brașov, dat fiind că aeroportul era în afara orelor de funcționare, așa că pasagerii au ajuns și la București. ROMATSA anunța la început de mai că programul de furnizare de servicii de navigație aeriană pentru noul aeroport este 7.00 - 19.00. Aici puteți citi comunicatele date de Dan Air în ultimele zile.

Compania Dan AIr a comunicat mult pe subiect, mai ales în presa locală, acuzând ROMATSA că îi pune bețe în roate. „Lansarea programului de zbor Dan Air s-a bazat pe strânsa colaborare cu aeroportul Brașov care s-a arătat întotdeauna disponibil să găsească soluții pentru a prelungi programul aeroportului, însă din păcate nu am beneficiat de cooperarea celorlalte instituții implicate”, spunea compania, pe 15 iunie, citată de Transilvania Expres.

Pe 18 iunie, Dan AIr spunea că ar fi fost asigurată de conducerea aeroportului că poate fi deservită la orice oră. „Fiind asiguraţi în mod constant de către aeroportul Braşov că putem fi deserviţi la orice oră, am continuat promovarea serviciilor noastre şi am făcut promisiuni pasagerilor noştri pe care astăzi, la primele zboruri inaugurale, nu le-am putut menţine in totalitate”, scria publicația Bună Ziua Brașov.

Compania mai susținea și că legea permite aterizări și fără servicii de trafic aerian.

„Din păcate, ROMATSA nu poate asigura servicii de trafic aerian pentru aeroportul Brașov decât între orele 07-19, în pofida faptului că Dan Air a furnizat soluții prin care aeroportul poate fi menținut operațional și fără servicii de trafic aerian (...) Chiar și în situația în care aeroportul Brașov rămânea fără servicii de trafic aerian, cadrul legislativ permite transportatorilor aerieni să opereze inclusiv în spații aeriene și pe aeroporturi necontrolate”, spunea compania aeriană, într-un comunicat de presă.

Directorul Regiei Autonome, Aeroportul Internaţional Braşov, Alexandru Anghel, a declarat că „în toată aviaţia sunt sincope şi anumite situaţii de disfuncţionalităţi. Operatorul aerian are obligaţia să îşi conducă pasagerii la destinaţie”,

El a mai spus, citat de ziarul Bună Ziua Brașov, că, în viitor, se va ateriza şi după ora 19.00. Anghel a ţinut să menţioneze că în cazul Aeroportului Braşov sunt mai multe părţi implicate în problema traficului aerian, printre care operatorii, administraţia aeroportului, ROMATSA, care asigură dirijarea traficului aerian. De asemenea, el a reamintit că programul de funcţionare al aeroportului era cunoscut de operatori.

Dan Air știa programul de 12 ore și a vândut bilete și cu aterizare după ora 21.00. La fel de adevărat este și că Dan Air este prima companie care s-a angajat să opereze constant zboruri de pe noul aeroport, iar fără ea, aeroportul ar fi fost aproape gol, pentru că mai vin spre aeroport doar câteva chatere către Grecia și Turcia.

Dan Air a anunțat că, cel puțin până la 30 iunie, zborurile de la București către Nuremberg, Stuttgart, Barcelona și Bruxelles vor fi operate cu o oprire comercială de 30 de minute la Brașov. Va fi, așadar, o comasare.

WizzAir va începe în 2 august zborurile Brașov - Luton și pe 2 septembrie cursele Brașov - Dortmund.

Ce spunea ROMATSA despre acuzațiile legate de programul aeroportul Brașov - Ghimbav

Prin Acordul între ROMATSA, în calitate de furnizor de servicii de navigație aeriană și Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, în calitate de operator de aerodrom, semnat la începutul lunii martie 2023, programul este stabilit pentru 12 ore, în intervalul 7-19.

Furnizarea serviciilor de navigație aeriană presupune o serie de proceduri și standarde care trebuie aplicate cu consecvență și fără compromisuri, astfel încât siguranța pasagerilor să fie garantată.

Formarea unui controlor de trafic aerian pentru serviciile de navigație aeriană terminală necesită cel puțin 2 ani de zile, plus perioada necesară pentru selecție.

Pentru aeroportul Brașov, având în vedere tehnologia nou utilizată, de control al traficului aerian de la distanță, pentru prima oară în România, precum și spațiul aerian nou-înființat, cu un grad înalt de complexitate având în vedere geografia zonei, era necesară utilizarea unor controlori experimentați. Astfel, utilizăm controlori de la turnul Arad, precum și de la Oradea și Baia Mare. Aceștia aveau deja formare inițială și ani de experiență în dirijarea aeronavelor și doar s-au pregătit suplimentar pe configurația aeroportului Brașov și noua tehnologie utilizată.

ROMATSA are încă 3 controlori în program de pregătire pentru a fi autorizați în furnizarea serviciilor de control al traficului aerian la aeroportul Brașov, ceea ce ne va permite o flexibilizare a programului.

Întrucât aeroportul este unul nou deschis și nu există o predictibilitate pe termen mediu și lung pentru un trafic aerian stabil, ROMATSA și-a dimensionat personalul pentru programul de 12 ore, conform acordului cu operatorul de aerodrom.

Până în acest moment, ROMATSA nu a primit nicio solicitare oficială de modificare a programului de operare la Aeroportul Brașov.