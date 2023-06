ESENTIAL Miercuri, 14 Iunie 2023, 12:46

Un urs a spart ușa de sticlă a unei case de vacanță din stațiunea Predeal și s-a dus direct la frigider. Animalul sălbatic a intrat în locuința deținută de un medic cunoscut la doar trei ore după ce proprietarul plecase.

Urs în oraș Foto: Jack Hill / News Licensing / Profimedia

Ursul a încercat mai întâ să intre pe geam, dar n-a reușit. A doua tentativă a avut succes: a reușit să spargă ușa de sticlă a unui balcon de la casa din stațiunea brașoveană.

Ținta principală a spargerii a fost frigiderul, pe care animalul sălbatic l-a făcut praf în căutare de hrană.

După ce a terminat de devastat bucătaria, ursul a urcat și la etaj, unde sunt dormitoarele.

„Pur şi simplu am fost, am stat în casa respectivă, am plecat, după aproximativ 3 ore după ce am plecat, deja ursul era în casă. Putea oricând să intre peste noi, putea oricând să vină peste familia mea, peste copiii mei”, a declarat chirurgul Felix Popescu, proprietarul casei, pentru Observator News.

Nu este primul incident din Predeal în care au fost implicați urși. Duminică, doi urși au fost văzuți în gara din stațiune, potrivit BizBrașov.

