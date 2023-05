ESENTIAL Luni, 08 Mai 2023, 08:57

Inspecția Judiciară a anunțat luni că s-a sesizat din oficiu și va face verificări în cazul vicepreşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Daniel Horodniceanu, fost procuror-şef al DIICOT, care a fost oprit în trafic de poliţiştii ieşeni, moment în care i-a întrebat pe oamenii legii dacă ştiu cine este şi a ameninţat totodată că va lua legătura cu şeful IPJ Iași.

Daniel Horodniceanu Foto: Agerpres

„În urma apariției înregistrării video în care domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost oprit pentru control de către un echipaj de poliție, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii vreunei abateri disciplinare și va efectua verificări pentru a clarifica circumstanțele incidentului și a evalua comportamentul magistratului în timpul interacțiunii cu echipajul de poliție”, a transmis Inspecția Judiciară.

VIDEO „Dar de ce nu mă cunoaşteţi oare?”

Daniel Horodniceanu a fost oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi pe motiv că a depășit viteza legală și pentru că nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire.

Într-o o înregistrare video distribuită în spaţiul public, se vede că Daniel Horodniceanu este vizibil deranjat că a fost în oprit în trafic, el întrebându-l pe unul dintre poliţişti dacă ştiu că este „procurorul şef Horodniceanu de la Crimă Organizată”.

Poliţiştul a spus că nu îl cunoaşte, Horodniceanu întrebându-l „Dar de ce nu mă cunoaşteţi oare?”.

Horodniceanu fusese oprit pe un drum din judeţul Iaşi pentru că făcuse o depăşire fără a semnaliza corespunzător şi pentru că rula cu o viteză mai mare decât cea legală. Poliţistul i-a spus că nu îl amendează, ci doar i-a solicitat actele şi că a dorit să îi atragă atenţia privind greşelile comise în trafic.

„Am să vorbesc cu şeful IPJ”, l-a avertizat Daniel Horodniceanu pe poliţist.

De asemenea, Horodniceanu a spus că este procuror de 25 de ani şi că este cunoscut de toţi poliţiştii din judeţul Iaşi.

Totodată, Daniel Horodniceanu i-a amintit agentului de poliţie că în 2016 a vorbit cu fostul ministrul Gabriel Oprea pentru ca poliţiştii să primească 15% în plus la salariu.

„Eu am vorbit atunci cu ministrul Oprea şi dumneavoastră aţi luat 15 la sută”, i-a spus Horodniceanu.

Reacția fostului șef DIICOT

Horodniceanu a reacționat la apariția imaginilor spunând că a fost vorba de „o scenetă bine pusă la punct” și că cei doi polițiști „pretindeau că nu ne cunoaștem” ca „să mă provoace”.

„La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încălca vreo normă Rutieră.

Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau,. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă. (...)

Faptul că pretindeau că nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, odată în plus, și să reacționez astfel. Realizez că m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este că nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează”, a afirmat Horodniceanu, potrivit Digi24.ro.

Sindicatele din Poliție cer demiterea acestuia din CSM

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual - SNPPC a cerut demisia sau demiterea lui Horodniceanu.

„Având in vedere gravitatea afirmațiilor și a atitudinii la adresa Poliției Române, precum și impactul total negativ și umbra de îndoială aruncată de un asemenea comportament asupra justiției în general, magistraților în special,

SNPPC solicită:

1. Domnului Horodniceanu:

demisia din funcția de vicepreședinte al CSM! Nu este firesc ca un vicepreședinte CSM, aparator și garant al bunei funcționări a justiției, să aibe un asemenea comportament specific celor pe care DIICOT îi are în vedere atunci când își indeplinește atribuțiile.

demisia din magistratură! Este timpul să plecati acasă domnule procuror și asta pentru că, prin cel putin tentativa de trafic de influență, dumneavoastră v-ați introdus singur într-o incompatibilitate crasă cu statutul de magistrat.

2. CSM

declanșați cercetarea disciplinara a domnului Horodniceanu și luați măsurile care se impun. Nu este sănătos nici pentru români,nici pentru justiția din România, menținerea pe funcția din CSM dar și ca magistrat a unei persoane cu un vădit comportament duplicitar: dur și intransigent când alții încalcă legea dar sfidator și agresiv la adresa Poliției Române atunci când el încalcă legea și trebuie să-i suporte rigorile.”

Reacția ministrului Justiției în cazul Horodniceanu

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a fost întrebat duminică, la Prima News, despre situaţia în care a fost filmat Daniel Horodniceanu, vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost procuror-şef al DIICOT.

„Domnul procuror Horodniceanu, vicepreşedinte CSM, a dat astăzi o declaraţie în care arată că a înţeles că a procedat greşit în respectiva situaţie, că regretă acest lucru, s-a lăsat provocat. (...) E regretabil contextul, cum a spus şi dânsul e regretabilă atitudinea, e greşită evident de la început până la sfârşit, dar este important că a realizat acest lucru. Şi-a manifestat regretul faţă de cele întâmplate. Cred că corect să spunem şi acest lucru. (...) Subscriu la cea ce a spus domnul Horodniceanu însuşi, nu e în regulă ce s-a întâmplat acolo, abordarea a fost greşită. Cea mai bună cale într-o astfel de situaţie să raţionezi pe unde ai greşit, ce ai greşit, să recunoşti acest lucru şi să îţ exprimi un regret, preferabil sincer”, a declarat ministrul Justiţiei, citat de News.ro.

El consideră că întreaga situaţie trebuie să fie lămurită.

„Aceste aspecte dacă dânsul crede că e cazul ca să fie lămurite trebuie lămurite până la capăt, care e tot contextul şi, chiar dacă dânsul nu crede acest lucru, cred că ar trebui lămurite. Aş invoca şi declaraţia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, care a spus că va analiza această situaţie. Dar un prim pas de echilibrare a întregii poveşti în sensul bun al cuvântului a fost declaraţia aceasta pe care e bine că dânsul a făcut-o şi a precizat că a înţeles că nu ăsta este un comportament normal într-o astfel de situaţie”, a explicat Cătălin Predoiu.

Întrebat ce riscă Daniel Horodniceanu după această întâmplare, ministrul Justiţiei a răspuns: „Din momentul ăsta trebuie să mă plasez în poziţia de oficial al Guvernului şi să îmi reţin orice declaraţie până când vedem ceva oficial legat de această întâmplare. (...) Ce ţine de conduita magistratului în societate este în competenţa CSM ca instituţie”.

Cine este Daniel Horodniceanu

Procurorul Daniel Horodniceanu s-a aflat la conducerea DIICOT din mai 2015 și până în iulie 2018. El a candidat pentru un al doilea mandat la șefia DIICOT, dar a pierdut în favoarea procurorului Felix Bănilă. După încheierea mandatului la șefia DIICOT, Horodniceanu s-a întors la DIICOT Iași.

El a fost consilier juridic la Consiliul Judeţean Iaşi (august - decembrie 1998), procuror la Parchetul Judecătoriei Fălticeni (ianuarie 1999 - mai 2000), procuror la Parchetul Judecătoriei Paşcani (iunie 2000 - iunie 2002), procuror la Parchetul Judecătoriei Iaşi (iunie 2002 - octombrie 2005), procuror la DIICOT Iaşi (noiembrie 2005 - iunie 2006), procuror-şef al Biroului Teritorial Iaşi al DIICOT (iunie 2006 - iunie 2009), procuror la Serviciului Teritorial DIICOT Iaşi (iunie 2009 - iunie 2012). În iunie 2012, a devenit procuror-şef al Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT, funcţie pe care a ocupat-o până în mai 2015.

Din luna ianuarie, el este vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii.