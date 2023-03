ESENTIAL Miercuri, 22 Martie 2023, 11:49

Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului ONE WORLD ROMANIA revine în 2023 la București cu o selecție de 35 de filme documentare, trei retrospective, 8 evenimente de tip panel talk/workshop și o expoziție conexă. Ce-a de 16-a ediție va fi organizată în două etape: în format fizic în perioada 31 martie - 9 aprilie, la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Cinema UNION, ARCUB și alte câteva locații din capitală, și în format online, în perioada 10 - 30 aprilie (selecția de filme disponibilă pe site-ul festivalului). Programul filmelor, biletele și abonamentele pentru proiecțiile fizice sunt disponibile pe platforma Eventbook.ro

Tema ediției din acest an este „O VIAȚĂ BUNĂ”, articulată de către curatorii Anca Păunescu și Andrei Tănăsescu într-un program complex care contextualizează și chestionează felul în care conceptul filosofic de bine își găsește multiple portrete în cultura și societatea actuală, oscilând între satisfacția individuală imediată și bunăstarea colectivă sustenabilă. Din echipa de selecție a Festivalului OWR mai fac parte Liri Chapelan – teoretician de film, Sorana Stănescu – jurnalistă și Victor Morozov – critic de film.

„OWR este un festival unic în România, care poziționează filmul documentar ca vehicul pentru articularea unui discurs public angajat social, ce încurajează schimbări sociale, politice și de mentalitate. Ajuns la cea de-a 16a ediție, festivalul pune împreună, an de an, producții cinematografice internaționale și locale, de o calitate artistică înaltă, care prezintă perspective noi asupra unei largi palete de probleme politice, sociale, ecologice, și, implicit, etice. Precum un caleidoscop care utilizează un set specific de forme pentru a genera de fiecare dată noi peisaje. Ediția OWR din 2023 continuă această tradiție într-un format hibrid fizic-online, cu un focus special asupra artelor vizuale (prin expoziția conexă găzduită de Rezidența 9 și retrospectiva FAV) și eticii aplicate (prin alegerea temei “o viață bună” și discuția publică cu filosoful Cristian Iftode), sub semnătura curatorilor Anca Păunescu și Andrei Tănăsescu.”, explică Larisa Crunțeanu, director general al Festivalului.

Spotul oficial al celei de-a 16-a ediții a festivalului, regizat de Sarra Tsorakidis, surprinde în imagini puternice realitățile cotidiene ale lumii noastre, în contextul temei generale a festivalului.

Sarra Tsorakidis: „Am vrut să creez un contrast puternic între ce înseamnă „o viață bună” într-un sens individualist, profund alterat de estetica social media și realitatea socială și politica dură la nivel mondial. Cred ca multe dintre preocupările noastre cotidiene nu urmăresc soluționarea problemelor acestei realități, ci iau mai degrabă forma unor obsesii egocentrice care adeseori ne pot face să ne autoamagim cu privire la implicarea noastră socială și pot altera claritatea cu care privim lumea din jur.”

Selecția de filme este împărțită în cinci secțiuni tematice care reflectă și elaborează tema programului principal: „Viața bună”, „Răni noi, cicatrici vechi”, „Existând, rezistând”, „24/7” și „Tot ce respiră”. De asemenea, festivalul va oferi publicului larg și două retrospective dedicate regizorilor Jocelyne Saab (una dintre cele mai importante regizoare de film documentar din lumea arabă); Želimir Žilnik (unul dintre cei mai provocatori regizori ai cinemaului socio-politic, „rebelul” filmului iugoslav și post-iugoslav) și o retrospectivă dedicată împlinirii a 30 de ani de existență a Fundației Arte Vizuale.

În plus, evenimentele conexe vor include și discuții publice cu tematici diferite: „Mai avem nevoie de presă” „Muncă, migrație și gig economy”, „Sunt pacient în România”, „Reciclăm, pedalăm, respirăm”; un masterclass cu regizorului Želimir Žilnik întitulat „Oamenii din umbră”, un program work in progress, precum și programul educațional „Juriul Liceenilor” în care 15 tineri, sub îndrumarea mentorilor Nicoleta Fotiade și Ionuț Mareș vor analiza filmele din programul OWR16 și vor oferi un premiu pentru cel mai bun film din perspectiva lor.

Filmele care vor deschide și închide festivalul sunt documentare care au reușit să cucerească festivaluri de renume internațional, prezentate pentru prima dată în România la OWR. „Toată frumusețea și durerea” (All the Beauty and the Bloodshed) este filmul care va deschide ce-a de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului ONE WORLD ROMANIA. Premiat cu Leul de Aur la Veneția și nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun lungmetraj documentar, filmul care urmărește viața celebrei artiste Nan Goldin și lupta ei pentru libertate și emancipare, regizat și produs de Laura Poitras, poate fi văzut pe 31 martie, la ora 20:00 la Cinema Elvire Popesco. Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro

Pe parcursul celor 10 zile ale festivalului, vor fi prezenți mai mulți regizori/regizoare, producători/producătoare și protagoniști/protagoniste ai documentarelor prezentate, astfel încât publicul va avea ocazia să participe la o sesiune Q&A la fiecare proiecție. Pentru a face accesibilă experiența de vizionare cât mai multor persoane, majoritatea filmelor vor fi proiectate de câte două ori, în zile și la ore diferite. În acest fel, toți cei interesați vor putea avea ocazia să vadă și să discute despre filmele care îi pasionează, într-un cadru prietenos și interactiv.

Ultima zi de festival va culmina cu proiecția documentarului „Între Revoluții”, cel mai recent film al regizorului român Vlad Petri, care a avut premiera în acest an la Berlinale în secțiunea Forum și câștigător al Premiului FIPRESCI (Premiul Criticii Internaționale). „Între Revoluții” este un film construit exclusiv din arhive, care pune în oglindă viețile și destinele a două femei, colege de facultate și prietene, una din România și cealaltă din Iran.

Vom reveni curând cu detalii actualizate despre invitații speciali și participanții la Q&A, pentru fiecare dintre proiecțiile documentarelor. Astfel, veți putea fi la curent cu informații privind prezența echipelor de realizare a filmelor prezentate și veți avea ocazia să-i întâlniți personal pentru a le adresa întrebări și curiozități legate de procesul de producție și de subiectele documentarelor.

Urmariți-ne pe site-ul festivalului, Instagram și Facebook pentru cele mai noi informații și noutăți.