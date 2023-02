Articol susținut de Spotawheel Vineri, 17 Februarie 2023, 10:27

Spotawheel a început ca un business de certificare al mașinilor rulate în Grecia, însă ulterior a început să ofere servicii integrate tuturor celor care își doresc să cumpere o mașină în siguranță. Au ajuns din Grecia în Germania, Polonia și România și nu plănuiesc să se oprească aici. “Analizând nevoile clienților din piața de autovehicule rulate, am observat că nu ne putem limita la un singur model de serviciu. Într-adevăr vindem mașinile, pot fi achiziționate, pot fi finanțate sau pot fi utilizate prin leasingul operațional”, ne-a explicat, în cadrul unui interviu, Alex Garciu, director de vânzări la Spotawheel.

Alex Garciu, director de vânzări la Spotawheel Foto: Hotnews

Invitatul meu de astăzi este Alex Garciu, director de vânzări la Spotawheel, o companie care se ocupă cu mașini second-hand și de la care vom afla ce înseamnă să cumperi o mașină second-hand verificată, cu ce se ocupă compania Spotawheel și care ar fi soluțiile de finanțare pentru astfel de achiziție.

Spotawheel, cine sunteți voi, ce faceți?

Alex Garciu: Noi suntem o echipă de entuziaști. Suntem o echipă de entuziaști ai autovehiculelor. Suntem niște oameni care până la urmă iubesc ceea ce fac și iubesc produsul ăsta pe care îl punem în piață. Așa, ca o scurtă istoria a ceea ce înseamnă Spotawheel, Spotawheel a luat naștere în Grecia. Am plecat de la pasiunea pentru mașini care ușor s-a transformat într-o certificare a mașinilor rulate, o certificare care a devenit cumva obligatorie pentru piața din Grecia în sensul în care erau foarte mulți oameni care își cumpărau mașini și atunci căutau această certificare, o certificare care se numea “spot mechanic”. Acest “spot mechanic”, o să vorbim puțin mai târziu îmi imaginez, este astăzi raportul de inspecție pe care îl facem noi. De la “spot mechanic” la Spotawheel a fost un singur pas. Iar pasul asta s-a întâmplat într-un ritm atât de alert încât Spotawheel a depășit granițele Greciei, mergând în Germania, Polonia și in România cel puțin deocamdată. Spotawheel este acel dealer de mașini care face lucrurile așa cum trebuie. Spotawheel este compania care își propune să schimbe piața mașinilor rulate prin ceea ce numim noi normalitate și anume transparență, onestitate și mai ales responsabilitate. Deci asta este Spotawheel.

ADN-ul firmei voastre este un ADN de verificator, de inspecție, nu neapărat de negustorie?

Alex Garciu: Să zicem că este un ADN de livrare a calității, este o certificare a calității mașinii rulate în sensul în care în piața asta a mașinilor rulate contează mai mult decât efectiv o mașină care arată bine. Iar pentru a-ți putea da seama dacă este și o mașină care funcționează bine, nu doar care arată bine ai nevoie de niște oameni pregătiți pe zona asta, iar noi suntem ăștia.

Alex, când vine vorba de mașini rulate, circulă un soi de legendă. Vorbeam despre ea mai puțin înainte. O mașină puternică, un motor eventual 8 cilindri în V, care are câțiva km și a stat în garajul unei bătrânici din Germania. Mai există legenda asta, și cu ce veniți voi, care este legenda voastră defapt?

Alex Garciu: Mă surprinde că încă există legenda asta și ce mă surprinde și mai tare că încă mai sunt oameni care cumpără povestea asta. Ei bine, ca să merg un pic pe exemplul dvs, noi suntem cei care verifică bătrânica. Noi suntem cei care merg și stăm de vorbă cu bătrânica și se asigură că nepoții ei sunt mari, că nepoții ei au mers în siguranță în mașina aia și că într-adevăr km pe care i-a petrecut evident ducând nepoții la grădiniță sunt cei reali. Din păcate, piața mașinilor rulate este încă dominată de niște comportamente să zicem gri. Niște comportamente de multe ori la limita legii. Și de aici s-a și dezvoltat nevoia acută a oamenilor de a se asigura că vor cumpără o mașină pe care să ne bazăm nu doar o săptămână, o lună, un an, ci poate pentru unii dintre o noi, o viață întreagă.

Cum verificați voi, cum selectați mașinile pe care le propuneți clienților?

Alex Garciu: La Spotawheel totul pleacă de la client. Se învârte în jurul clientului și se încheie cu satisfacția acestuia. Prima selecție pe care o facem și anume selecția mașinilor de cumpărat, să zic așa, de inspectat. Și anume: aici mă refer brand, model, motorizare, opționale, culori și așa mai departe, pleacă la nevoia de piață. Pleacă de la o statistică, dacă vreți, comercială. Și aici obținem o listă de mașini care face sens clienților noștri. Bun, lista asta de mașini intră ulterior într-un proces foarte riguros de inspecție. Pentru fiecare dintre mașinile respective, mergem și le vedem fizic. Avem o echipă de inspectori foarte bine pregătiți, care merg și verifică, pun mâna fizic pe mașinile astea. Când zic “pun mâna fizic”, se întâmplă inclusiv în Germania, nu doar în România. De unde cumpărăm, mai întâi vedem ce cumpărăm. De ce? Pentru că ne dorim foarte tare să cumpărăm mașini ca pentru noi, ca pentru părinții noștri dacă vreți. De ce? Pentru că la noi nu este validă regulă aceea (știți dumneavoastră, vorbeam și un pic mai devreme) când avem un prieten care este producător de lapte și îl sunăm “ Auzi măi, Ionel, vreau și eu un kg de brânză, dar vreau unul ca pentru mine.” Ei bine la noi, toate mașinile “sunt ca pentru mine”. Toate mașinile sunt atent verificate, și din păcate din lista inițial concepută supraviețuiesc între 10 și 20% dintre mașinile inspectate. Pentru că la celelalte găsim din păcate destul de multe lucruri.

Faceți verificările astea și tot ce faceți în rest și pentru persoanele fizice și pentru persoane juridice? Adică dacă eu sunt un antreprenor să zicem, mic antreprenor, nu îmi permit o mașină nouă vreau să îmi iau o mașină rulată. Faceți asta și pentru firme?

Alex Garciu: Cum vă spuneam mai devreme, totul se învârte în jurul clientului în absolut sub orice formă ar putea veni. Că vorbim de SRL, SRLD, că vorbim de persoană fizică , că vorbim de corporație sau mai știu eu ce, clientul este client și ne mulăm pe absolut orice client în absolut orice formă ar putea veni, oferind același standard de calitate.

Cum se poate finanța achiziția? Și mă refer aici la sistemul de leasing, există aici și leasingul operațional, există și altfel de leasing. Cum lucrați aici?

Alex Garciu: Analizând nevoile clienților din piața de autovehicule rulate, am observat că nu ne putem limita la un singur model de serviciu. Într-adevăr vindem mașinile, pot fi achiziționate, pot fi finanțate, sau pot fi utilizate prin leasingul operațional. Și o să intru un pic în detaliu pe fiecare dintre modelele de serviciu. Dacă vorbim de zona de cumpărare, cred că toată lumea înțelege ce se întâmplă, cum se întâmplă. Vii, vezi mașina, îți place, te uiți în raportul tehnic , ești mulțumit cu ce ai văzut acolo, ai achiziționat mașina. Mașina o achiziționezi cu garanție și cu drept de retur, despre care o să povestim un pic mai târziu, mai în detalii. Vrei să o finanțezi? Nu ai toți banii cash sub nicio formă, nu reprezintă asta o problemă. Putem să oferim finanțare prin intermediul partenerilor noștri atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, credit, leasing… chiar limita e la cer. Dar unde aș vrea să mă opresc un pic este asupra leasingului operațional. Leasingul operațional pentru mașini rulate și mai ales cel destinat și persoanelor fizice este o noutate absolută pentru piața din România cu care ne mândrim că am venit noi.

Să ne oprim puțin la leasingul operațional și să îl explicăm un pic. Cum funcționează la persoanele fizice? De ce ați descoperit voi că are sens și pentru persoanele fizice?

Alex Garciu: Cum vă spuneam mai devreme totul orbitează în jurul clientului la noi, la Spotawheel. Și atunci am observat schimbarea comportamentului în care oamenii consumă mașina, dinspre simțul de proprietate către mai degrabă utilizarea ei. Până la urmă dacă mergem un pic mai la bază, ne dăm seama că noi cumpărăm mașina pentru a ne bucura de ea. Dacă ne ridicăm un pic și vedem mai din eter cam cum se întâmplă lucrurile ne dăm seama că mașina stă literalmente pe loc în medie 22 de ore pe zi. Și atunci există oameni care ajung la concluzia “băi, de ce să blochez o sumă mare de bani în a ține banii aia literalmente în fața blocului sau în fața biroului când as putea pur și simplu să plătesc pentru utiliza mașina?!” De ce să nu am o flexibilitate să pot să schimb mașina, de ce nu? Dacă vreți, am putea să facem o paralelă între a sta în chirie și a cumpăra apartamentul. Haideți să le punem într-o paralelă din care să înțeleagă toată lumea esența produsului. Stai în chirie, ai flexibilitate, te poți muta în Drumul Taberei, Berceni, din Berceni – Universitate, la Universitate – Băneasa…

Sau din Bucureșți în Brașov.

Alex Garciu: Sau din Bucureșți în Brașov, de ce nu?! Aici întră un pic în calcul și jobul. Și ce nu mai ai? Nu mai ai bătaie de cap. Știi că trebuie să îți plătești utilitățile pentru că le consumi. Dar se sparge o țeavă “Domnu’ Ionescu s-a spart țeava în bucătărie, dacă puteți să trimiteți pe cineva să repare.” S-a stricat mașină de spălat rufe “Domnu’ Ionescu , știți, avem o problemă. Aveți o problemă cu un vecin, puteți oricând să faceți o schimbare. Aveți flexibilitatea asta. Ce se întâmplă în paralela cealaltă? Ai apartamentul, plătești pentru el, dacă este finanțat, tot o rată lunară, dar în schimb îți iei și bătaia de cap a tot ceea ce decurge de aici. Așa se întâmplă și la mașini.

Cu diferența că la mașini pare să aibe mai mult sens pentru că hai să zicem că dacă apartamentul poate fi privit și ca o investiție pe termen lung adică poate fi privit ca un activ, mașina cu siguranță este un pasiv.

Alex Garciu:Cu siguranță.

Adică te pune la cheltuială.

Alex Garciu: Cu siguranță, mașina este un pasiv pentru fiecare dintre noi, dar este un pasiv fără de care nu putem să trăim. Și atunci într-adevăr are mult mai mult sens. De ce a început ca fiind un produs mai mult destinat mai ales persoanelor juridice? În general pentru persoanele juridice există un avantaj fiscal. Un avantaj fiscal care nu se transpune către persoanele fizice. Ce înseamnă avantajul ăsta fiscal? Tu, în momentul în care cumperi o mașină pe persoană juridică poți să deduci TVA în anumite ponderi conform legii. Nu o să intru în detalii, dar în general poți să deduci cam jumătate din TVA-ul respectiv pentru mașină asta dacă nu o folosești exclusiv în activități economice și subliniez “exclusiv”, asta zice legea. Pentru fiecare lucru pe care tu îl aduci mașinii respective, că vorbim de o asigurare, că vorbim poate de anvelope, că vorbim de carburant, sunt anumite cazuri în care pentru unele dintre ele poți deduce 100% TVA, sunt anumite cazuri în care poți deduce doar jumătate sau anumite lucruri pe care nu le poți deduce deloc. Ei bine, leasingul operațional ce face? Nu numai că îți ia toată bătaia de cap, tot ce înseamnă mentenanță, anvelope, taxe de drum, reparații în caz de accident și așa mai departe… asistență rutieră… toate sunt incluse în produs, deci nu ai bătaie de cap, tu pur simplu te bucuri de mașina aia. Avantajul real pentru persoane juridice este că fiecare factură, fiind una de servicii, vine ca 100% deductibilă. Și atunci TVA poți deduce pe absolut fiecare dintre facturi. Ce contează și pentru persoanele fizice și cele juridice pe lângă lipsa bătăii de cap este prectibilitatea costului. Știm de la bun început, de când semnăm contractul, pe toată perioada contractuală, vom avea aceeași rată, fixă, lună de lună, care nu variază cu ROBOR, nu variază cu IRCC mai ales că trăim niște vremuri un pic tulburi și putem foarte clar să știm la ce ne așteptăm. Și până la urmă vorbim de simplitate. Bagi carburant, te bucuri de mașină.

Cât costă? Putem estima cam că în ce limite se întâmplă costul unui leasing operațional? Despre asta este vorba…

Alex Garciu: Este foarte greu să pot veni cu un cost pentru că variază puternic modelul de mașină, cu opționalele pe care le are mașina, de ce nu, cu tipul de combustibil și așa mai departe. Mi-ar fi foarte greu să vin să dau un orizont. Pentru că contează foarte mult dacă vrei să cumperi un Ford Focus sau dacă vrei să cumperi un BMW Seria 5. Vă dați seama. Dar ce vă pot spune este că dacă luăm în calcul absolut toate elementele și le gândim într-o manieră super obiectivă de cele mai multe ori are mai mult sens leasingul operațional pentru fiecare dintre noi. În schimb piața din România încă nu este la nivelul celei din Vest vis-à-vis de simțul proprietății. Noi românii ne dorim să avem, să fie al nostru, chiar dacă în momentul în care gândim o mașină, utilizarea unei mașini, ce facem de altfel? Cumpărăm activul sau pasivul. Haideți să luăm un exemplu: cumpărăm la 10.000 de euro. Ne propunem să îl utilizăm patru ani de zile. În patru ani de zile vom plăti chiar și pentru momentele în care mașină aia stă pe loc. Și anume, plătești o asigurare, un ITP, plătești o asigurare obligatorie.

Impozitul….

Alex Garciu: Impozitul și așa mai departe. Deci nu toate sunt asociate cu kilometrajul făcut cu mașina respectivă. Noi avem un cost. Dar ce cost mai avem? Avem un cost de degradare. În 4 ani, în funcție de km pe care i-am făcut, în funcție de evenimentele pe care le-am avut cu mașină respectiva, în funcție de cât de bine am avut grijă de mașina respectivă, din nou costă. Toată mentenanța asta, ca să poți la finalul celor patru ani să recuperezi un pic mai mult din cei 10.000, te costă și te costă lună de lună. Ei bine, dacă le pui toate în calcul (preț de achiziție, preț de mentenanță, anvelope, asigurări și așa mai departe) din care deduci prețul pe care tu l-ai câștigat în momentul în care ai revândut mașina aia, ai luat acea suma și împărțit-o pe 48 de luni să zicem și o compari cu leasing operațional o să vezi că de cele mai multe ori ieși un pic peste. Și de ce ieși peste? Pentru că nu ai acces la niște costuri negociate, nu ai acces la o mentenanță făcută la scară, nu ai experiența și expertiza pe care o poate avea un dealer certificat și atunci nu poți să beneficiezi de toate acestea în avantajul tău. Evident nu 100% dintre cazuri se întâmplă asta. Dar ce vă pot spune este că produsul este extrem de competitiv și are foarte mult sens pentru foarte multe persoane.

Și totuși îmi place mașina așa de tare că mă hotărăsc să o păstrez. Sunt în leasing operațional, persoană fizică. Pot să cumpăr mașina și dacă da, în ce condiții?

Alex Garciu: Leasingul operațional este reglementat de legea din România. Și conform legii din România nu poate face obiectul cumpărării mașinii un contract de leasing operațional. Dar evident că nu ne blochează o altă trazanctie. Și anume: evident că un client poate cumpăra mașina și o poate cumpăra cu un contract nou care să nu fie legat de contractul de leasing operațional. Și o să merg într-un exemplu ca să ne înțeleagă toată lumea. Avem un leasing operațional care începe astăzi și se termină peste 48 de luni sau peste 36 de luni. S-a terminat leasingul operațional, omul s-a îndrăgostit efectiv de mașină și la final se face o evaluare a mașinii și atunci evident că poate cumpără mașina, dar printr-un contract de vânzare – cumpărare total independent de contractul de leasing operațional. Asta e legea din România.

Vorbeai puțin mai devreme de posibilitatea de retur, cum funcționează?

Alex Garciu: Cum vă spuneam și mai devreme, ne lăudăm că totul gravitează în jurul clientului și atunci nu doar că ne lăudăm, că spunem asta ci pur și simplu vrem să și venim cu niște chestiuni factuale în direcția asta. Și anume, ce ne-am gândit? Ce vrea omul de fapt de la mașina asta? Vrea să aibă certitudinea că își ia o mașină de calitate. Vrea să aibă siguranța că are la cine să se întoarcă dacă ceva se poate întâmpla cu mașina respectivă. Ei bine noi venim cu acest avantaj către clienții noștri în sensul în care poate nu o să îți dai seama în jumătatea de oră cât te plimbi cu mașina înainte să o cumperi. Dar ai cumpărat mașină, te duci cu ea acasă și poate vrei să vezi și cum se comportă pe autostradă, poate vrei să vezi și cum se comportă în oraș, poate vrei să vezi și dacă la munte poți urca acolo unde cu alte mașini nu ai urcat, poate vrei să vezi și cum te simți în ea sau poate vrei să vezi cum e în garajul tău de acasă. Ei bine ai 14 zile să vezi asta. Iar după 14 zile poți veni cu mașina către noi fără să invoci vreun motiv anume. Ce poți face? Poți să recuperezi banii sau poți să îți alegi o altă mașină. Evident în momentul în care aduci mașina înapoi totul pleacă la același proces normal de achiziție. Aceeași inspecție riguroasă, trebuie să ne asigurăm că mașina ajunge la noi în aceeași stare în care a plecat în sensul în care respectul pe care tu client inițial l-ai primit de la Spotawheel trebuie să îl primească și următorul client după tine dacă mașina pur și simplu nu s-a încadrat în garajul tău de acasă.

Există un parc unde aveți aceste mașini? Pot fi văzute dacă vreau să îmi aleg din “grădina” voastră cum s-ar zice?

Alex Garciu: Există un parc și nu doar că e un parc este unul dintre cele mai mari din țară. Mă tem să spun că este cel mai mare pentru a nu supăra pe nimeni, în schimb îi invit pe toți cei care ne urmăresc să vină să se convingă, dacă suntem sau nu cei mai mari. Parcul se află în Sema Park, la Semănătoarea, fosta Semănătoarea sau stația de metrou Petrache Poenaru sau Splaiul Independenței 319. Acolo suntem zi de zi. Oamenii pot veni să își aleagă una din cele peste 600 de mașini pe care le avem acolo. Un avantaj care cred eu că merită menționat este că ai noștri clienți au posibilitatea să testeze mașinile, au posibilitatea să vadă mașinile una lângă alta și au posibilitatea să se decidă în sensul în care nu poate nu știu dacă mie și familiei mele ni se potrivește mai bine un SUV sau o limuzină. Să merg pe un exemplu concret, ne place foarte tare Skoda Octavia sau Skoda Superb. Nu știu dacă vreau să fie limuzină sau poate îmi place și Tourer sau poate îmi place și Break așa cum o știam noi pe vremuri. Sau nu știu dacă vreau totuși Toyota sau vreau Opel. Dar parcă și Volkswagen ar suna bine. Ei bine, în momentul în care le vezi toate una lângă alta și vezi diferențele de dimensiuni, diferențe de design, vezi cum te simți la volan, ei bine decizia devine foarte limpede.

Pe de altă parte, dacă mă grăbesc, pot să închei un contract de leasing operațional de la distanță cu voi?

Alex Garciu: Sigur, sigur. Tocmai pentru că leasingul operațional în general este dedicat oamenilor care nu au timp, vor doar să se bucure de utilizarea mașinii și vor să ia din tot ceea ce înseamnă utilizarea mașinii doar partea asta frumoasă, ei bine nu am putea să ajungem în situația în care sa îi obligăm pe oameni să vină eventual și cu dosar cu șină. Deci sub nicio formă. Putem gestiona absolut totul de la distanță, până la inclusiv livrare. Avem foarte multe cazuri în care am livrat mașina direct către om acasă ca pe o pizza dacă doriți. Deci există posibilitatea de cumpărare la distanță în sistem touchless cum îl numim noi.

Ovidiu Popică; Ce alte servicii plănuiți pe viitor?

Alex Garciu: Suntem o companie inovatoare și suntem o companie care studiază foarte atent comportamentul clientului nostru, nevoile și doleanțele lui. Suntem o companie care își dorește să rămână la fel și atunci cu siguranță vom veni și cu alte servicii la fel de inovative precum leasingul operațional pentru mașini rulate destinate și persoanelor fizice așa cum am făcut și până acum. Nu ne vom oprim aici.

