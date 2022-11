„Șpriț și lăutari” Luni, 28 Noiembrie 2022, 23:31

În urma dezvăluirilor media, CFR Călători spune că a denunțat unilateral contractul cu cei care organizează o petrecere cu „șpriț și lăutari” în Trenul Regal de 1 Decembrie.

Trenul Regal Foto: © Bogdancaraman | Dreamstime.com

„CFR Călători nu are nicio implicație sau vreo contribuție în organizarea evenimentului din tren, în timpul circulației Trenului Regal al Societății Feroviare de Turism – SFT CFR SA. CFR Călători poate realiza la cerere, contra cost, prestații comerciale folosind personalul și materialul rulant propriu sau al beneficiarului.”, se arată în comunicatul companiei.

CFR Călători susține că a primit o solicitare de prestări servicii pentru asigurarea remorcării și a personalului tehnic în vederea circulației garniturii Trenului Regal, pe ruta București-Sinaia și retur.

Beneficiarul, odată cu solicitarea, a prezentat toate avizele tehnice de circulație ale trenului, emise de organele abilitate.

CFR Călători precizează că a notificat Beneficiarul, confortm clauzelor contractuale, asupra denunțării unilaterale a contractului.

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, 80 de persoane vor petrecere cu „șpriț și lăutari” în Trenul Regal. Un bilet costă 500 de euro și evenimentul este sold out. Casa Regală a României consideră că evenimentul este „o blasfemie”.

„De ziua națională a României, petrecem la rang de artă. O incursiune în timp cu TRENUL REGAL, pe ruta București - Sinaia, ce va aminti de zaiafeturile de odinioară. Este una din puținele ocazii în care Trenul Regal va fi gazda unei experințe unice”, se arată pe pagina evenimentului.

Călătoria cu Trenul Regal pentru petrecerea de Ziua Națională a României urma să se desfășoare pe ruta Gara Băneasa – Sinaia și retur.

Casa Regală a reacționat dur la la aflarea veștii că Trenul Regal va fi folosit pentru o petrecere.

Cine a închiriat Trenul Regal

Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA a închiriat Trenul Regal de 1 Decembrie, potrivit Europa Liberă.

Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA este în faliment, fiind controlată de administratorul judiciar Gabriel Iorgulescu.

„Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. – C.F.R. S.A.” – în faliment are în patrimoniu material rulant de epocă, respectiv Tren Regal, Tren Moldovița, Tren Călugăreni, Tren Dracula, locomotive cu aburi etc. (...) Societatea nu primeşte subvenţie de la bugetul de stat, asigurându-şi veniturile exclusiv din închirierea de active feroviare (clădiri, terminale, cantoane, etc) și prestații turistice cu trenurile de calatori care fac parte din materialul rulant de epocă”, a precizat Iorgulescu pentru Europe Liberă.

Acesta a mai spus că închirierea, în special a Trenului Regal, se face numai pentru evenimente „de interes cultural, stiințific, promovarea istoriei culturale și a tradițiilor României, fără a fi lezate în vreun fel numele trenului de epocă și toate pozițiile și simbolurile acestuia”.

Reprezentantul firmei susține că a discutat cu reprezentanții Casei Regale, care i-au spus că anul acesta nu va închiria trenul pentru 1 Decembrie, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți.