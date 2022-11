ESENTIAL Joi, 10 Noiembrie 2022, 19:12

Ministerul de Externe a anunțat joi seară că a decis rezilierea în perioada "imediat următoare" a contractului de închiriere pentru locuința directoarei Institutului Cultural Român din Londra, actrița Catinca Maria Nistor, iar aceasta se va muta în sediul institutului. Reamintim că Libertatea a scris că Nistor, numită în martie la conducerea ICR Londra, ar fi refuzat să stea în apartamentul gratuit din sediul ICR Londra și a cerut MAE să-i plătească chiria lunară de 6.500 de lire sterline într-un apartament de 120 de metri pătrați.

Maria Catinca Nistor, la audierile pentru ICR Londra in Parlamentul Romaniei Foto: Captura YouTube

Ministerul de Externe a anunțat că Bogdan Aurescu a dispus verificarea condițiilor în care a fost încheiat de către Institutul Cultural Român de la Londra contractul de închiriere a reședinței pentru directorul acestuia și rezilierea "în perioada imediat următoare" a contractului de închiriere, urmând ca reședința acestuia să fie stabilită în incinta sediului Institutului.

Potrivit MAE, Aurescu a dispus verificarea situației tuturor contractelor similare, precum și demersuri de revizuire/modernizare a procedurilor utilizate pentru încheierea acestui tip de contract.

Aprecierea cu privire la oportunitatea, dimensiunea și decența spațiului ales ca reședință aparține în exclusivitate directorului ICR Londra

Din verificarea condițiilor în care a fost încheiat de către ICR Londra contractul de închiriere a reședinței pentru directorul acestuia s-a stabilit:

"Potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată, cheltuielile cu programele și proiectele culturale derulate de Institutele culturale românești din străinătate sunt finanțate de la bugetul de stat printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Institutului Cultural Român, iar pentru cheltuieli administrative printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Spațiul de locuit cu statut de reședință al directorilor institutelor culturale românești din străinătate, ca șefi de misiune, cuprinde, conform uzanțelor diplomatice și protocolare, un număr de camere de odihnă stabilit prin raportare la situația familială (în funcție de numărul de membri ai familiei care însoțesc la post șeful de misiune), o cameră de zi, un spațiu de lucru și un spațiu de reprezentare, primire și protocol, unde titularul spațiului desfășoară activități profesionale de reprezentare; de asemenea, se urmărește ca reședința să fie amplasată într-o zonă adecvată, ușor accesibilă și sigură din punct de vedere al protecției personalului.

Având în vedere că, potrivit informărilor trimise de ICR Londra, la momentul preluării postului de către Directorul ICR Londra nu au fost identificate spații disponibile în incinta imobilului de la adresa 1st Belgrave Square care să poată fi utilizate ca spațiu de locuit cu statut de reședință a șefului institutului, ICR Londra a procedat la prospectarea pieței și identificarea unui spațiu care să corespundă criteriilor anterior menționate.

Aprecierea cu privire la oportunitatea, dimensiunea și decența spațiului ales ca reședință aparține în exclusivitate directorului ICR Londra, acesta exercitând calitatea de ordonator principal de credite pentru activitățile și funcționarea Institutului.

Decizia cu privire la alegerea unui spațiu cu scop de reședință a Directorilor ICR nu implică în nicio etapă conducerea MAE; evaluarea și identificarea acestor spații aparține unor comisii desemnate la nivelul fiecărui institut cultural românesc din străinătate de către directorii institutelor, verificarea îndeplinirii procedurii legale revenind structurilor de specialitate din MAE.

Spațiile din incinta imobilului de la adresa 1st Belgrave Square, atât la data încheierii contractului de închiriere pentru spațiul cu statut de reședință al Directorului ICR Londra, cât și în prezent, au fost și sunt utilizate pentru: desfășurarea activității ICR Londra; desfășurarea unor activități ale fostei Secții Consulare din cadrul Ambasadei României la Londra (în prezent, ale Consulatului General recent creat); spații de locuit pentru personalul misiunii și spații de locuit ocazional pentru cazarea temporară a persoanelor care desfășoară activități cu caracter cultural conform programelor și proiectelor culturale ale ICR Londra.

În ceea ce privește redimensionarea activității consulare în capitala Regatului Unit, la nivelul MAE sunt efectuate demersuri de operaționalizare a noului Consulat General vizând oferirea tuturor serviciilor consulare într-un singur spațiu adecvat pentru desfășurarea activității oficiului consular, astfel încât serviciile consulare să fie acordate în cele mai bune condiții.

Pe cale de consecință, mutarea reședinței Directorului ICR Londra la sediul ICR Londra poate avea loc, inclusiv având în vedere perspectiva eliberării în perioada următoare a spațiilor din sediul său din 1st Belgrave Square în care actualmente se desfășoară activități ale Consulatului General".

Chirie de 6.500 de lire pentru directoarea ICR Londra

Potrivit surselor Libertatea, de când a început să funcționeze filiala, din 2006, toți cei patru directori au fost cazați într-un apartament generos de la etajul al doilea al clădirii. Are o bucătărie, două băi dotate corespunzător și alte patru încăperi spațioase.

„Catinca Maria Nistor, 34 de ani, nu a dorit să locuiască în acest apartament. A făcut cerere la MAE pentru o altă locuință, iar ministerul i-a aprobat închirierea unui apartament în centrul capitalei londoneze. Potrivit surselor ziarului, este situat în apropiere de Harrods, un celebru magazin londonez, iar chiria lunară este de 6.500 de lire sterline pentru 120 mp. La care se adaugă celelalte cheltuieli”, scria ziarul.

„Închirierea locuinței s-a realizat la cererea misiunii, la momentul solicitării nefiind disponibil în incinta institutului un spațiu de cazare adecvat. Apartamentul asigurat doamnei Nistor este compus din trei camere, cu suprafața totală de 120 mp, în care sunt incluse și spații cu destinația de primire invitați /birou, asigurate prin norme interne acestor funcții”, a răspuns Ministerul Afacerilor Externe. Mai multe surse din ICR au spus însă pentru Libertateacă apartamentul de protocol era gol și la momentul în care Catinca Nistor a făcut cererea la MAE, dar și acum.

Catinca Maria Nistor numită șefă la ICR Londra după o audiere în Parlament unde „nu a putut să spună care sunt principalele sale două obiective”

Într-un interviu acordat pentru culturaladuba.ro în martie 2020, când era manager al Teatrului Bulandra, acolo unde a avut și un conflict cu actorii teatrului, Catinca Maria Nistor declara: „Când am împlinit 28 de ani, mi-am dat termen până la 35 să am rostul meu la Londra, unde merg frecvent. Am început să-mi construiesc un network acolo. Visul meu e să mă trezesc dimineața, să știu cum arată bucătăria mea, make a tea și breakfast (să-mi fac un ceai și micul dejun, trad.), să merg la lucru și să fac în fiecare zi același lucru, să lucrez on stage (pe scenă, trad.), în Londra”.

Tot culturaladuba.ro scria în aprilie 2022, când la Parlament au avut loc audierile pentru numirea șefiei ICR Londra, Catinca Maria Nistor „nu a putut să spună care sunt principalele sale două obiective”.

„Eu am niște idei, dar nu vreau să vorbesc. (...) Puteți avea toată încrederea că am tot sprijinul și toate relațiile și tot istoricul profesional și intelectual pentru a conduce această misiune și ca să vă spulber orice suspiciuni juridice, eu am scos și cazierul meu, l-am pregătit și puteți vedea că este imaculat” , a declarat la audieri Nistor.



Potrivit aceluiași site, Catinca Maria Nistor este actriță și colaboratoare a postului lui Adrian Sârbu, Aleph News, în calitate de prezentatoare, post pe care continuă să-l ocupe chiar și în timpul actualului mandat de la ICR Londra, potrivit Libertatea.

Catinca Nistor este fiica actorului român Stelian Nistor, fost lider al Lojei Masonice de rit scoțian, care are sediul central la Londra. Stelian Nistor a deținut președinția Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian prin Suveranul Mare Comandor Stelian Nistor, în grad 33 şi Ultim.

Părinții Catincăi Nistor sunt nașii de cununie ai PSD-istului Valeriu Zgonea, potrivit sursei amintite.