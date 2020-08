Actori angajaţi ai Teatrului „Bulandra” denunţă „măsuri nocive” ale directorului interimar şi cer Gabrielei Firea să intervină

Actorii angajaţi ai Teatrului „Bulandra” denunţă, într-o scrisoare deschisă publicată online vineri, „măsuri nocive” ale directorului interimar şi îi cer primarului general, Gabriela Firea, să intervină pentru a clarifica situaţia, scrie news.ro. Ei subliniază că actorul Marius Manole a renunţat la colaborarea cu instituţia, că angajamentul lui Constantin Dogioiu nu a mai fost prelungit şi că alţi doi actori au demisionat. Ei vorbesc despre „aspecte de o gravitate deosebită - situaţia prezentă din Teatrul «Bulandra» şi metoda de lucru a actualului management”.​Actualul manager interimar al teatrului, Catinca Nistor, a afirmat, în repetate rânduri, la întalniri cu actorii angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată, că Primăria Municipiului Bucureşti, prin intermediul Corpului de Control al Primarului General, face presiuni pentru urgentarea organizării concursului pentru actorii ce sunt încadraţi în baza acestor angajamente determinate, se arată în scrisoare.​„Atunci când se va ridica alerta va trebui numaidecât să organizăm concurs pentru locurile ocupate fără concurs. Concurs la care este liber să se înscrie oricine”, a spus Nistor, conform angajaţilor teatrului. În plus, ea ar fi semnalat că: „circulă zvonuri şi că teatrele se vor închide sau desfiinţa temporar şi atunci vom fi cu toţii în situaţia de a ne căuta de lucru...”​Această informaţie, comunicata de managerul interimar, „ne surprinde, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră, de la începutul situaţiei de urgenţă, aţi susţinut în mod direct şi nemijlocit atât teatrele, cât şi artiştii”.„​Dacă niciuna dintre afirmaţiile enumerate mai sus nu este adevărată, considerăm că folosirea, comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false, cunoscând caracterul fals al acestora, de către managerul interimar al institutiei are rolul de a manipula, intimida şi ameninţa colectivul teatrului. Reiterăm faptul că aceste afirmaţii ale domnişoarei Catinca Nistor au fost făcute în faţa unui număr semnificativ de actori angajaţi ai teatrului, acţionând aşadar cu intenţie directă, situaţie ce ne ridică semne de întrebare cu privire la calităţile manageriale şi de leadership ale domniei sale, atâta timp cât acceptarea acestor comportamente de tip ameninţare ar produce un rezultat periculos din punct de vedere al organizării instituţiei”.​Semnatarii scrisorii mai spun că nu cunosc ca în alte teatre din subordinea PMB să existe asemenea „presiuni”. Ei au adus în discuţie prevederile Ordonanţei 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, care prevede că personalul poate fi angajat, prin contract, pe durată nedeterminată, determinată şi în mod direct, prin acordul părţilor.„Astfel, concursurile pentru aceste posturi nu sunt obligatorii, cu atât mai mult cu cât, în această perioadă decretată ca fiind de alertă de autorităţile publice, sunt amânate toate tipurile de concursuri, inclusiv concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului «Bulandra». Ca urmare, este de datoria noastră să ne întrebăm care sunt motivele reale ale acestor presiuni şi să avem dubii asupra valorii de adevăr a datelor, ştirilor, informaţiilor pe care le răspândeşte conducerea interimară a teatrului”.Managerul teatrului are posibilitatea legală de a prelungi contractele pe perioadă determinată, până la organizarea concursului pentru ocuparea acestor posturi. Cu toate acestea, „Catinca Nistor a ales deja să nu mai prelungească angajamentul domnului Constantin Dogioiu, actor care a slujit Teatrul «Bulandra» cu extrem de multă competenţă în ultimii ani, acesta jucând în ultimele patru spectacole produse de teatru, toate fiind existente în stagiunea curentă”.​În urma acestei decizii a managerului interimar, precum şi ca urmare a faptului că prelungirea contractelor actorilor angajaţi pe perioadă determinată a fost făcută doar pentru cinci luni, situaţie juridică nemaiîntâlnită în teatrele de stat, „alţi doi actori de valoare ai teatrului, domnul Alin State şi doamna Alexandra Fasola, au ales să îşi înainteze demisia, în semn de protest la adresa acţiunilor managementului de la Bulandra”.​Ei mai atrag atenţia asupra faptului că pentru plata unor servicii de figuraţie realizate în luna februarie 2020 de personalul tehnic nu au fost indentificate fonduri decât după aproximativ 5 luni şi exclusiv ca urmare a notificărilor transmise de reprezentanţii sindicatului.„​Ca urmare a acţiunilor managementului interimar de la Teatrul «Bulandra», între artiştii colaboratori ai teatrului şi conducere au apărut tensiuni şi au fost ridicate semne de întrebare privind intenţia de a colabora în viitor sub actuala conducere, situaţie ce a culminat cu anunţul făcut de domnul Marius Manole, actor ce juca rolul titular în spectacolele «Richard al III-lea», «Oscar şi tanti Roz», «Ivanov», «Crimă şi pedeapsă», de a renunţa la colaborările cu teatrul”.​În încheierea scrisorii, se arată: „Vă solicităm respectuos, în ciuda programului încarcat pe care-l aveţi, să acordaţi atenţie asupra situaţiei Teatrului «Bulandra» şi să desluşim împreună valoarea de adevăr a afirmaţiilor managerului interimar, cu atât mai mult cu cât domnia sa, sub pretextul exercitării unor presiuni din partea Primăriei Municipiului Bucureşti, înţelege să ia măsuri extrem de nocive asupra întregului colectiv, pentru a îşi impune propria sa agendă”.