Articol susținut de Asociația One Kind

​​Încercăm să ne mișcăm mai mult, să fim mai activi și să compensăm orele întregi petrecute pe scaun, în fața unui monitor. Unii dintre noi avem aplicații sau ceasuri inteligente care țin cont de cât de mult ne mișcăm zilnic și care ne îndeamnă constant să ne menținem corpul în mișcare. Pentru cei mai mulți dintre noi, 10.000 de pași sunt doar atât: niște pași care contribuie la starea noastră de bine și la sănătate. Unii, însă, transforma cei 10.000 de pași într-o oportunitate de a se implica și de a strânge donații pentru cauze sociale.

​Cum să-ți pui pasiunea pentru sport în slujba binelui Foto: Galantom

Bogdan Munteanu și Marius Ștefan sunt doi dintre oamenii de bine care s-au hotărât să alerge nu doar pentru a face mișcare, ci și pentru a strânge fonduri pentru cauzele în care cred. Amândoi au ales platforma Galantom drept instrument și au reușit să transforme kilometrii alergați în donații, strângând în total peste 74.000 de lei.

Nu le este ușor să se pregătească pentru un maraton. Antrenamentele încep cu luni bune înainte de a pleca de la linia de start și implică multe ore de alergat. Pe tot parcursul perioadei de antrenament au de învins tot soiul de provocări: prognoza meteo nefavorabilă, depășirea barierelor mentale și gestionarea durerilor fizice. Tot acest efort susținut și disciplina de care dau dovadă le asigură alergătorilor puterea pentru a duce la bun final cursa și, în același timp, de a salva oameni și ajuta comunități.

Bogdan Munteanu este PR & Booking Manager pentru artiști și trupe românești. În timpul liber, atunci când nu călătorește prin lume, aleargă pentru a strânge fonduri pe Galantom pentru cauze sociale. Mai mult, anul acesta a reușit chiar să organizeze un concert-maraton caritabil pentru copiii refugiați din Ucraina, în colaborare cu Salvați Copiii. Pentru el este important să existe un echilibru între ce oferi și ce primești, așa că încearcă pe cât posibil să fie atent la comunitate și la nevoile acesteia.

“Îmi place să alerg. Am participat la destul de multe semimaratoane de-a lungul anilor. Am parte de o mare bucurie interioară de fiecare dată când reușesc să trec linia de finish și îmi oferă satisfacție sentimentul că prin acea cursă pot da o mână de ajutor unei cauze, iar mai departe, oameni în nevoie pot beneficia de ajutor.”

Chiar dacă uneori este pus la încercare în timp ce aleargă, Bogdan reușește să găsească în adâncul său puterea de a merge mai departe și de a duce la bun sfârșit promisiunea pe care a facut-o pentru cauza socială pe care a ales-o.

“Îmi amintesc că la un moment dat, înainte de un semimaraton, nu am reușit să mă antrenez suficient, iar în ziua cursei am crezut că nu voi termina competiția. Dar am reușit, până la urmă, după multe lupte interioare, să îmi găsesc energia și să ajung la finish. Motivația mi-am luat-o din spiritul competiției, din bucuria celor de pe margine care te încurajează, din gândul că poți aduce un zâmbet pe buze altor oameni doar prin simpla participare la un astfel de eveniment.”

Dacă, între timp, ai decis că și tu vrei să participi la un eveniment sportiv pentru o cauză socială, găsești mai multe informații pe platforma Galantom.

Mai departe, ți-l prezentăm pe Marius Ștefan, care, în 2006 punea bazele companiei Autonom împreună cu fratele său, Dan Ștefan. Ceva timp mai târziu, a apărut și Fundația Autonom, în cadrul căreia angajații companiei sunt încurajați să se implice și să lucreze cot la cot cu echipa de management pentru a duce la capăt diferite proiecte și inițiative educaționale care sprijină dezvoltarea copiilor și tinerilor.

În 2015 Marius s-a alăturat boardului Teach for Romania, asociația care își dorește să asigure accesul facil la educație, pentru toți copiii români, indiferent de mediul din care provin. În numele lor participă des la maratoane și aleargă pentru a strânge fonduri prin intermediul platformei Galantom.

“Dorința de a-i ajuta pe cei din jur este în noi de când suntem foarte mici. Chiar dacă, în vâltoarea activităților zilnice, mai uităm, sunt în jurul nostru oameni care ne aduc aminte de acest lucru prin tot ceea ce fac.”

Pentru Marius este importantă educația și crede că toate schimbările pornesc de aici, de la accesul liber la informație și de la construirea unui mediu propice care favorizează dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor în societate.

„Nivelul de implicare socială arată gradul de dezvoltare a unei societăți. Oricare ar fi cauzele pe care le sprijinim, faptul că ne pasă și că ne implicăm duce la o viață mai bună nu numai pentru cei pe care îi ajutăm, dar și pentru noi.”

Indiferent de motivul pentru care alergi, este bine să știi că, la fel ca Bogdan și Marius, și tu poți să îți dăruiești participarea la evenimente sportive și să faci o schimbare în bine pentru o cauză socială în care crezi. Avem în continuare nevoie de oameni generoși și implicați și, dacă ai ajuns până aici, suntem siguri că ești de-al nostru. Intră pe galantom.ro, deschide-ți o pagină de fundraiser și fii o sursă de inspirație pentru ceilalți!

