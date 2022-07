ESENTIAL Vineri, 22 Iulie 2022, 10:49

Vlad Barza • HotNews.ro

​Vineri dimineață, la Miercurea Ciuc era mai rece decât pe vârful Omu, în timp ce în vestul țării erau peste 24 de grade la Șiria, comună unde nopțile sunt extrem de calde vara. La prânz, temperaturile vor atinge 40 de grade în țară, și doar în Dobrogea și la munte vor fi mai puțin de 28 de grade, arată datele ANM.

Exemple de temperaturi inregistrate in dimineata zilei de 22 iulie 2022 Foto: ANM

Minima nopții a fost de +5,1 C la Miercurea Ciuc, în timp ce la vârful Omu, unde este aproape mereu cel mai rece, au fost +7,5 C. Călduț a fost și la Bâlea Lac: +10,6 C. La Întorsura Buzăului și Joseni au fost +6,3 C, iar la Toplița, +6,7 C.

Aceste temperaturi sunt minimele nopții, care în general se înregistrează în jurul orelor 4.00 sau 5.00. Temperaturile au început apoi să crească, iar în unele locuri maxima zilei va fi cu mai mult de 20 de grade mai mare decât minima nopții.

Minimele nopții au depășit 20 de grade în multe locuri din țară - în Banat, în Crișana, în Muntenia și în Moldova.

Au fost +24,4 C la Șiria, lângă Arad, +21,7 C la Dumbrăvița de Codru (tot în regiunea Dealurilor de Vest), +21,2 C la Calafat și +21.1 C la Oravița. În Moldova a fost cel mai cald la Cotnari, cu o minimă de +20,3 C, conform hărților publicate de ANM.

Până la ora 10 a zilei de vineri temperaturile deja erau ridicate: +29 C la Șiria și București Filaret, +28 în mai multe orașe din Oltenia și Muntenia și +18 la Miercurea Ciuc.

Joi la prânz au fost +38,8 C la Calafat și +38,1 C la Drobeta Turnu Severin. Au fost peste 30 de grade aproape peste tot în țară, în afară de zonele înalte. Nu așa de cald a fost în zona litoralului: +25,5 C la Constanța Dig și +26,4 C la Mangalia.