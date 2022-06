ESENTIAL Luni, 13 Iunie 2022, 17:18

Elena Udrea, condamnată definitiv în dosarul Gala Bute la 6 ani de închisoare, a anunţat că a sesizat CSM „pentru a cerceta o situaţie şocantă” care ar explica decizia luată de Înalta Curte care a dus la arestarea sa.

Elena Udrea Foto: Agerpres

„Am sesizat CSM pentru a cerceta o situație șocantă, si este posibil și foarte probabil să explice cum s-a luat decizia ICCJ din 7 aprilie, prin care într-un mod ilegal și complet abuziv, cu încălcarea deciziei 685/2018 a CCR, mi s-a respins Contestația in Anulare din dosarul Gala Bute, ceea ce a dus la arestarea mea. Reamintesc ca doar mie, doar in acest dosar, contestația mea și a celorlalți doi (Obreja și Breazu) au fost respinse, iar in toate celelalte dosare aceiași judecători au admis contestațiile și s-a trecut la rejudecarea cauzelor!”, scrie Udrea pe contul său de Facebook.

Potrivit acesteia, a cerut CMS „să verifice dacă în dimineața zilei de 7 Aprilie, ziua în care s-a pronunțat decizia de respingere a cererii mele, cel puțin un judecător din cei patru care au fost pentru respingere, a fost chemat la Parchetul General și amenințat cu pușcăria de cineva din conducerea instituției daca va fi pentru admiterea contestației mele și favorabil respectării deciziei nr. 685/2018 a CCR.”

Udrea: „S-a obținut nu doar arestarea mea, dar a s-a obținut și schimbarea majorității pro CCR din rândul judecătorilor de la Înaltă Curte”

„De asemenea, am cerut sa se verifice daca la acel moment, adică in dimineața zilei de 7 Aprilie, decizia completului de 5 judecători era de admitere a Contestaților, ea fiind inversata ca urmare a schimbării opiniilor a cel puțin 2 judecători, sub presiunea amenințării cu arestarea imediată”, scrie Udrea.

„Asa s-ar explica și de ce soluția nu a mai fost scrisă la ora indicată, la ora 10 cum se știa și se aștepta, ci la ora 10:00 a fost anunțată presa și nu acuzații !!! Ca se amâna pronunțarea pentru ora 14:00 și ca se face ședința publica. Am cerut CSM sa verifice in ce a constat amenințarea, și sa facă publice aceste informații. Evident ca cer aplicarea legii asupra celor implicați in aceasta situație”, mai scrie Udrea

„Prin presiunile asupra a cel puțin 2 judecători, s-a obținut nu doar arestarea mea, care este evident ca este o miza uriașă pentru cineva, dar s-a obținut și schimbarea majorității pro CCR din rândul judecătorilor de la Înaltă Curte. Pentru ca odată ce acești judecători au fost împotriva CCR in cel mai clar caz, Gala Bute, și mai lipsit de orice eventuale interpretări, ei vor fi obligați de acum încolo sa fie împotriva CCR de fiecare data. Cer găsirea unei soluții juridice pentru repararea imensului abuz, pentru corectarea acestei ilegalități care s-a făcut in cazul meu”, scrie Udrea.

Elena Udrea, extrădată din Bulgaria unde a stat două luni în arest

Curtea de Apel de la Sofia a decis vineri ca fostul ministru al Turismului Elena Udrea - aflată în arest în Bulgaria - să fie adusă în România pentru a executa pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în dosarul Gala Bute.

După ce va fi adusă în România, Udrea și-ar putea ispăși pedeapsa la Penitenciarul pentru femei de la Tîrgșor (Prahova). Ea a fost încarcerată acolo și în primăvara lui 2015, după ce a fost arestată preventiv în dosarul “Gala Bute”.

Elena Udrea a stat în arest în Bulgaria 64 de zile care se vor scade din pedeapsa de executat.

La ieșirea din sala de judecată, Elena Udrea a declarat că „se pare că nu există justiție” pentru ea, cel puțin nu în România și Bulgaria. Ea a acuzat presiuni care s-au făcut asupra judecătorilor.

Fostul ministru le-a cerut magistraților bulgari să respingă cererea statului român de extrădare a sa, susținând că "este un proces împotriva integrității" sale.

Condamnările în dosarul Gala Bute

Fostul ministru al Turismului a fost condamnată, în iunie 2018, la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. La momentul pronunțării deciziei definitive, Udrea se afla în Costa Rica.

Ea părăsise România la începutul lui 2018 și a cerut azil în Costa Rica. În octombrie 2018, a fost reținută de Interpol în Costa Rica și apoi încarcerată. A fost eliberată în decembrie 2018, după ce Curtea Constituţională a decis că sunt ilegale completurile de 5 judecători de la instanţă supremă.

Elena Udrea a revenit în România în 8 iulie 2019, la aproape un an și jumătate de la fuga sa în Costa Rica. Ea și-a anunțat atunci revenirea în țară pe Facebook, spunând că a renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica, pentru că vrea să își crească fetița acasă.

Pedepsele definitive în dosarul Gala Bute pronunțate de instanța supremă în iunie 2018 și menținute prin decizia din 7 aprilie:

Elena Udrea - şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu

Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea - trei ani de închisoare cu executare

Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea - un an şi şase luni cu suspendare

Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii - trei ani de închisoare cu suspendare

Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme - doi ani şi şase luni cu suspendare

Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

De asemenea, completul de cinci judecători a menţinut şi decizia instanţei de fond pe latură civilă.

Astfel, Elena Udrea trebuie să plătească aproape 3 milioane de euro, respectiv 8.116.800 lei cu titlu de despăgubiri civile, către Autoritatea Naţională pentru Turism şi să achite 600.000 euro către martorul Corin Boian şi 300.000 euro către martorul Adrian Gărdean. În plus, instanţa a dispus confiscarea în folosul statului de la Udrea a sumelor de 695.367 lei şi 296.076 lei.

Instanţa a mai dispus ca Rudel Obreja să plătească în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fostă SC Europlus Computers SRL), către Ministerul Finanţelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, i se confiscă suma de 3.000.000 lei.

Condamnările în prima instanță fuseseră pronunțate în martie 2017, Udrea primind 6 ani de închisoare.

Elena Udrea - unul dintre cei mai puternici oameni de la vârful statului în mandatul de președinte al lui Traian Băsescu - mai are pe rolul instanțelor două dosare. Într-unul dintre procese - privind finanțarea campaniei electorale de la alegerile din 2009 - a fost condamnată în martie 2021, în prima instanță, la 8 ani de închisoare, alături de Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu.