ESENTIAL Miercuri, 20 Aprilie 2022, 07:52

Clarice Dinu • HotNews.ro

​Consulatul General al României la New York susține că decizia privind oportunitatea de participare și modul de reprezentare ale României la Târgul de Turism „The Travel and Adventure Show” de la New York au fost stabilite de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Standul României la targul de turism de la New York Foto: Facebook

Potrivit unui răspuns al șefului oficiului consular, Călin Radu Ancuța, la solicitarea HotNews.ro, Consulatul General al României la New York „a fost solicitat să acorde doar sprijin logistic Biroului de Promovare Comercială și Economică de la New York, aflat în subordinea directă a MAT și încadrat cu personal trimis în misiune de MAT, precum și reprezentanților Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, care s-au deplasat din România pentru a participa la acest eveniment”.

Cine a făcut-o și de ce a fost ștearsă fotografia de la târgul de turism, devenită virală

Cât privește fotografia care a devenit virală, în care apar oficialii consulatului la standul României, având în spate niște fotografii A4 agățate pe o pânză neagră, Ancuța susține că aceasta a fost făcută de reprezentanții Biroului de Promovare Comercială și Economică de la New York și cei ai Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, care au efectuat deplasarea la New York.

„Decizia de a elimina postarea inițială de pe contul de Facebook al CG New York a fost luată deoarece nu oficiul consular era responsabil de participarea la eveniment și a preferat ca aspecte legate de comunicarea publică să fie realizate de către ministerul de resort responsabil”, precizează Călin Radu Ancuța.

„Alte detalii referitoare la aspectele legate de costuri, oportunitate și concluziile participării la acest eveniment pot fi solicitate Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului, care este instituția responsabilă pentru modul de reprezentare a României la acest Târg de Turism. Angajații Consulatului General nu au atribuții cu privire la modul în care a fost organizat standul respectiv”, se mai arată în precizarea Consulatului, semnată de Călin Radu Ancuța.

Consulatul a publicat, pe 5 aprilie, o fotografie cu standul României de la un târg de turism de la New York, lăudându-se cu „diseminarea informațiilor exclusive” și ofertele de turism. Imaginea arată însă cum era standul. Pe o pânză neagră erau prinse din loc în loc câteva fotografii în format A4 cu atracții turistice din România.

„Reprezentanții țării noastre au beneficiat, pe toată perioada desfășurării evenimentului, de suportul și sprijinul logistic al conducerii Consulatului General al României la New York și al Biroului de Promovare Comercială și economică”, se arată în postare.

Reacțiile critice nu au întârziat să apară, iar postarea a fost ștearsă. Imaginea s-a viralizat însă.

Stand plătit de Ministerul Turismului. Ministrul dă vina pe expozanți

Participarea Românie la târgul de turism de la New York, cu pachet de bază, a fost inclusă în lista manifestărilor expoziționale internaționale pentru anul curent. Documentul a fost întocmit și agreat în cadrul consultărilor desfășurate la sediul instituției cu reprezentanții asociațiilor, federațiilor și patronatelor de profil, iar ulterior aprobat prin ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 80/27.01.2022, se arată într-o precizare a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Ministrul Constantin Daniel Cadariu a declarat că nu este mulţumit de modul în care a fost reprezentată ţara noastră, însă a dat vina pe expozanți.

„Era, cumva, de datoria expozanţilor care au solicitat participarea la acest târg să asigure reprezentarea în condiţii demne”, a mai spus ministrul.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a precizat că amenajarea standului României de la Târgul de Turism de la New York a fost una standard oferită de organizator, decorul format din pânză de culoare neagră, fiind specific manifestării expoziționale de mai bine de 20 de ani.

Ministerul a plătit pentru acest tip de amenajare 7.990 de dolari.

Ambasadorul Muraru: „Este scandalos si rușinos”

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, reacționează după ce imaginea cu standul țării noastre la târgul de turism de la New York a devenit virală, stârnind critici.

​„Este scandalos si rușinos. N-am vazut nicio demisie și nici o asumare a răspunderii. Nu este posibil ca lucrurile să rămână așa. Cine a organizat participarea la târg trebuie să răspundă la întrebarea cine se face vinovat și să ia măsuri. Altfel, astfel de situații se pot repeta”, a declarat Andrei Muraru pentru HotNews.ro.

Cadariu suspendă participările României la târgurile internaționale de turism

Participările României la târgurile internaţionale de turism vor fi suspendate, iar acţiunile de promovare a destinaţiei România pe pieţele externe vor fi reluate doar în baza conceptelor aprobate de către Consiliul de Brand Turistic Naţional (CBTN) şi de Consiliul Consultativ al Turismului (CCT), anunțat marți Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu.

Cadariu afirmă că modul în care s-a prezentat România la Târgul de Turism de anul acesta de la New York, unde standul a constat într-o draperie neagră pe care au fost prinse cu cleme câteva fotografii de dimensiuni A4, nu reprezintă o premieră. Potrivit lui Cadariu, verificările făcute în ultimele două zile au arătat că în 2019, la Târgul de Turism de la Los Angeles, decorul standului românesc a constat într-un "perete complet negru"