Constanţa: Un bărbat care anul trecut şi-a ucis un vecin şi i-a violat una dintre fiice, condamnat la închisoare pe viaţă. Decizia nu este definitivă

Tribunalul Constanţa a decis, miercuri, condamnarea lui Denis Mustafa la 25 de ani pentru omor calificat, la zece ani pentru viol şi la zece ani pentru tâlhărie. De asemenea, el a fost condamnat la nouă ani, la opt ani şi din nou la opt ani pentru trei infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal."Contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta, în final rezultă pedeapsa cea mai grea de 25 de ani închisoare, la care se adaugă un spor de 15 ani închisoare (o treime din celelalte pedepse), spor ce depăşeşte cu 10 ani maximul general al pedepsei, prevazut de art. 60 C.penal, respectiv cel de 30 de ani inchisoare, prin urmare inculpatul Mustafa Denis va executa pedeapsa detenţiunii pe viaţă”, se arată în minuta instanţei.De asemenea, el este obligat la plata daunelor morale şi civile către familia victimei, în valoare de 2,6 milioane de euro.Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.Denis Mustafa a comis faptele pentru care a fost condamnat la închisoare pe viaţă la începutul lunii iulie 2021, în comuna Corbu. El a intrat în casa unui vecin, l-a ucis pe acesta şi i-a violat una din fete."Scopul a fost de jaf şi nemulţumit că nu a găsit decât o sumă de 250 de lei autorul s-a răzbunat pe una dintre fiicele familiei, de 21 de ani, şi a violat-o, după care a plecat. Pentru a disimula scopul săvârşirii faptelor, autorul a susţinut că a venit în scop de răzbunare cumva că decedatul ar fi avut o relaţie cu soţia autorului, lucru neadevărat. Autorul a recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor, ne-a dat şi detalii, s-a efectuat şi o percheziţie la domiciliul acestuia unde au fost găsite mai multe bunuri, care probează în mod complex săvârşirea faptelor care i se impută. Am găsit şi maceta cu care s-a sâvârşit crima, hainele pe care autorul le avea asupra lui, am găsit bunuri luate de la faţa locului şi aruncate la o pubelă de gunoi pentru că îi era teamă autorului că i-ar putea rămâne amprentele pe bunurile respective”, a afirmat procurorul Viorel Teliceanu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.Bărbatul le-a povestit anchetatorilor că avea nevoie de bani pentru droguri."Autorul a explicat că motivaţia de bază a fost că avea nevoie de bani întrucât era consumator de droguri. În ziua respectivă a consumat droguri, cam toată ziua", a menţionat Teliceanu.Acesta a povestit că, după ce a intrat în casa vecinului, agresorul a mers în dormitor unde se afla victima, cu soţia sa şi cu un copil, şi a început să îl lovească pe bărbat cu maceta. Apoi pe soţia acestuia, pe băiat şi pe fiica cea mică i-a închis în baie, iar pe fata cea mare a violat-o în living. De asemenea, faptele s-au petrecut cu lumina stinsă.Procurorul a precizat că agresorul nu a ştiut până dimineaţa că victima sa a murit. El a mai povestit că a crezut că această familie are bani şi de aceea a decis să o jefuiască."După părerea lui, acea persoană avea ceva resurse financiare întrucât îşi făcuse un gard nou şi un acoperiş nou şi a tras concluzia că ar avea bani. Targetul lui era să sustragă aproximativ 2.000 de lei”, a explicat Viorel Teliceanu.