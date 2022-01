Președintele Universității "Titu Maiorescu" din București, trimis în judecată de DNA pentru șantaj

Președintele Universității Titu Maiorescu din București, Iosif Urs, a fost trimis în judecată miercuri de DNA, pentru un presupus șantaj la adresa unui profesor al universității.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA:





"În zilele de 10 martie și 18 mai 2021, în calitate de președinte al Universității Titu Maiorescu din București și președinte al consiliului de administrație al universității, inculpatul Urs Iosif ar fi amenințat o persoană, cadru didactic la aceeași universitate, că va da în vileag, în fața colectivului universității și al asociației membrilor fondatori ai universității, a organelor statutare ale acestora (senat, consiliu de administrație, adunare generală, consiliu etc) o serie de fapte compromițătoare (legate de cariera politică și universitară, de exercitarea abuzivă și păgubitoare a unei anumite funcții manageriale, de promovarea unor apropiați sau a unor rude in funcții didactice etc.) și că va determina declanșarea unor anchete disciplinare de către comisia de etică din universitatea amintită, atât împotriva respectivei persoane, cât și împotriva unei rude a acesteia, pentru a o constrânge:

să recunoască/declare că a știut, în iunie 2019, că Iosif Urs urma să fie anchetat, că a avut o legătură cu sesizarea organelor judiciare privind fraudarea examenului de licență organizat în iunie 2019 de Facultatea de Drept a Univ. Titu Maiorescu și să îi spună cine a dat ordin procurorului să-l ancheteze;

să îl sprijine să ajungă la cei despre care crede că pot influența soarta dosarului său, să-l „închidă” (fie ei, procurorul sau judecătorul de caz ori cel care le dă ordine), iar în caz contrar să părăsească universitatea prin încetarea contractului individual de muncă".

DNA reamintește că în dosarul privind presupusa fraudare a examenului de licență, din sesiunea iunie - iulie 2019, organizat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, Iosif Urs a fost trimis în judecată în decembrie 2020, iar o altă persoană a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.





Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.