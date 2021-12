CFR Călători spune că protestul spontan al feroviarilor afectează circulația trenurilor în zona regionalelor București, Iași, Craiova și Galați

Protestul spontan feroviar ce are loc astăzi, 20 decembrie 2021, nu se datorează CFR Călători.Este o acțiune sindicală feroviară a angajaților de la S.C.R.L. Brașov SA și a CFR SA, ca urmare a prorogării până la data de 01.01.2023, a legii 195/2020, privind Statutul Personalului Feroviar, legiferată prin OUG 130/17.12.2021.Pentru o informare corectă a opiniei publice, CFR Călători face următoarele precizări:Societatea Comercială de Reparații Locomotive C.F.R. – S.C.R.L. Brașov SA este filială a CFR Călători SA, fiind la ora actuală în procedură de insolvență care intră sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (dosar nr. 4249/62/2014* – termen 19.11.2019).Pentru CFR Călători SA, S.C.R.L. Brașov SA este un furnizor de servicii care pe bază contractuală asigură și realizează mentenanța curentă, reparații planificate și accidentale ale materialului rulant motor al CFR Călători.Pentru prestația efectuată de SCRL către CFR Călători plățile sunt efectuate la zi, nefiind înregistrate restanțe. Personalul salariat aparținând SCRL are toate drepturile încasate la zi (salarii, bonuri de masă, etc).Pe raza regionalei Iași personalul aparținând CFR SA a oprit trenurile CFR Călători în stațiile Iași, Pașcani, Roman și Bacău cu semnalul pe culoarea roșie, fiind afectate trenurile 6002, 6461, 5603, 5401, 5432, 1541, 5402, 5461, 5415. De asemenea, acțiunea personalului aprarținând CFR SA afectează circulația trenurilor și pe raza regionalelor București, Craiova, Galați.În intervalul orar 9:00- 9:30 s-a reluat lucrul la SCRL Brașov în condiții normale. Protestul SCRL nu a afecat circulația trenurilor CFR Călători.În situația în care circulația trenurilor va fi afectată de continuarea protestului la CFR SA, pasagerii care au bilete/abonamente la trenurile afectate vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/călătoriilor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă).