A murit poetul și jurnalistul Lucian Avramescu

Poetul și jurnalistul Lucian Avramescu a murit, duminică dimineaţă, la locuinţa sa din localitatea prahoveană Sângeru, în urma unui stor cardio-respirator. Echipajul medical care a intervenit nu a putut să-l resusciteze, deşi a făcut timp de jumătate de oră manevrele necesare, au declarat pentru News.ro surse medicale.



Sursele citate au declarat că un echipaj medical s-a deplasat duminică la o locuinţă din comuna Sângeru, pentru a acorda ajutor unui bărbat de 73 de ani, inconştient. Ajunşi la faţa locului, membrii echipajului medical au constatat că este vorba despre un bărbat aflat în stop cardio-respirator acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.



Sursele citate au confirmat că este vorba despre poetul Lucian Avramescu.

Născut la 14 august 1948 în comuna Sângeru, județul Prahova, Lucian Avramescu a fost licențiat în arhitectură peisageră și ziaristică și a debutat în presa literară în anul 1970.



A fost redactor „Orizont" Vâlcea – 1971-1978; șef de secție si redactor-șef adjunct la Scânteia Tineretului, unde, in perioada 1981-1985, a condus cenaclul „Serbările Scânteii Tineretului"; redactor-șef al revistei „Slast" în perioada 1986-1989; fondator si redactor-șef al ziarului „Tineretul Liber", primul ziar tipărit in zilele Revoluției din '89 in fosta Casă a Scânteii; fondator al agenției de știri A.M. PRESS – 1991, prima agenție de presă cu capital privat înființată după '89. A publicat volume de versuri, note de călătorie, antologii, eseuri si pamflete jurnalistice. Intre altele amintim „Poeme" – Editura Albatros (1975), „Stele pe dealuri", Editura Scrisul Românesc (1976), „Transplantul de albastru", Editura Sport-Turism (1976), „Un liber albatros" (1978), „Ei, aș! Spunea poetul" (1979), „Nu cer iertare", trilogie (1981-1983, 1985), Editura Eminescu; „Această generație" – poezii in limba greacă, Editura Athena, Grecia (1985), „Bună seara, iubito", volumul I, Editura Eminescu (1986), „Bună seara, iubito", volumul II, Editura A.M. PRESS (2000). Ultimul său volum, "Confesiunile unui mut care a vorbit cândva", a fost publicat în 2020, potrivit ph-online.ro