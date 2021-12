Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța au ordin să nu mai discute cu presa și să nu mai posteze pe Facebook (presa locală)

În primul moment am fost încercată de revoltă, ceva frustrare pe alocuri, chiar și neputință…apoi m-a încercat o senzație de greață reală…iar acum simt doar o mare tristețe. Tristețea că niște oameni tineri, așa cum încă sunt cei din conducerea SCBI, care provin din rândul nostru, au putut să dea dovadă de o asemenea atitudine comunistoidă, meschină și josnică până la urmă!





Publicația atașează și documentul oficial (nota internă) prin care medicilor le e interzis să mai discute cu media.





Spitalul de Boli Infecțioase Constanța este în subordinea primăriei. Un incendiu izbucnit aici în toamnă a ucis șapte pacienți.





Mafia italiană are o lege, numită „Omerta”. Legea tăcerii. Indiferent ce se întâmplă, nu ai voie să discuți cu cei din exterior. Nu-ți trădezi clanul. O astfel de lege a tăcerii este impusă de către Primăria Constanța și medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase. Aceștia nu mai au voie să discute cu presa sau să posteze pe rețelele de socializare, scrie Constanța100%. Iată ce spune doctorița Cora Mitroi-Maxim, care a încălcat legea și a postat un text care ar trebui să ne pună pe gânduri.„Ieri, de Moș Nicolae, în loc să ni se dea și nouă niște vești bune, să ni se comunice, de exemplu, pe unde se mai află stadiul lucrărilor de reabilitare, angajații SCBI Cța nu au primit decât o informare seacă prin care, li se reamintește că sunt pasibili de sancțiuni disciplinare, dacă mai oferă informații in massmedia sau pe rețelele de socializare, despre orice aspect referitor la locul de muncă! Pe motiv că, au apărut articole denigratoare la adresa, fiți atenți aici….AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE, precum și afirmații tendențioase, care nu reflectă realitatea la adresa managementului!Buuun…Deci conducerea spitalului are timp de fițuici de genul acesta, prin care își arată disponibilitatea scrisă, de a apăra autoritatea publică locală?! Hmmm..Credeam, în naivitatea mea că SCBI Cta e condusă de niște doctori/cadre universitare care nu fac jocuri politice, ci urmăresc doar binele instituției și a angajaților săi dar m-am înșelat…din nou!