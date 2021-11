Ciucă, despre români blocaţi în Maroc: Aeronava pleacă joi; vedem dacă mai sunt şi alţii în zonă

Afirmaţia sa a fost făcută în contextul în care, potrivit Ministerului de Externe, 72 de turişti români sunt blocaţi în Maroc după suspendarea zborurilor din cauza noii variante de coronavirus.„A fost o situaţie pe care am rezolvat-o foarte repede, pentru că deja aveam experienţa de data trecută pe situaţia din Africa de Sud şi în felul acesta am decis, astăzi, ca cei 72 de cetăţeni românii, aceasta este cifra pe care o avem de la Ministerul Afacerilor Externe, să poate să se pregătească şi să fie repatriaţi cu o aeronavă a companiei Tarom. Am decis ca să lăsăm astăzi după-amiază şi mâine să poate să se îndeplinească toate formalităţile şi să vedem dacă mai sunt şi alţi români în zonă şi poimâine dimineaţă, aeronava să plece în Maroc şi să extragem, să aducem cetăţenii români acasă, punând, de asemenea, la dispoziţie, prin mecanismul de urgenţe al Uniunii Europene, disponibilitatea de a aduce şi alţi cetăţeni europeni la Bucureşti şi de acolo să fie transportaţi în ţările de origine”, a spus Ciucă, prezent la inaugurarea unui tronson de drum pe şoseaua Giurgiu-Bucureşti.Prim-ministrul a subliniat că fiecare stat ia decizii în funcţie de evoluţia situaţiei pandemice, iar autorităţile din România au activat toate mecanismele pentru a menţine sub atenţie tot ceea ce se întâmplă.„De aceea am şi avut această şedinţă a CNSU în regim de urgenţă. Încă de azi dimineaţă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, am aflat de situaţia închiderii spaţiului aerian al Marocului şi în momentul acela am discutat cu Raed Arafat, cu toţi cei care sunt, cu ministrul de Interne, cu domnul ministru Grindeanu, să vedem care ne sunt posibilităţile să putem să intervenim”, a mai spus Ciucă.Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a aprobat, marţi, aprobarea repatrierii cetăţenilor români aflaţi în Regatul Maroc. Conform Hotărârii 109, aceasta se va face inclusiv prin activarea Mecanismul European pentru Protecţie Civilă, ca urmare a suspendării tuturor zborurilor directe cu această destinaţie.Pentru punerea în executare a acestor prevederi, se abilitează Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Tarom, să întreprindă măsurile din competenţă, se menţionează în document.Totodată, costurile vor fi asigurate din bugetul de stat, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetele ministerelor implicate şi prin Mecanismul European pentru Protecţie Civilă, precizează CNSU.