Corneliu Porumboiu: Niciuna dintre acuzațiile care mi se aduc nu sunt adevărate / NU am supravegheat direct relațiile comerciale

”În calitatea mea de scenarist și regizor nu am supravegheat direct raporturile comerciale care fac obiectul dosarului penal iar ca administrator al societății am delegat aceste domenii de activitate unor persoane competente. Am încredere că analizarea documentelor pe care le voi prezenta parchetului va duce la înlăturarea oricărui dubiu privind nevinovăția mea și a societății mele”, spune Porumboiu într-un comunicat de presă.Cunoscutul regizor spune că e regretabil că, deși dosarul penal este format în anul 2016 și privește raporturi contractuale din 2014, niciodată până la punerea sa sub acuzare din data de 18.10.2021 nu i s-a solicitat vreo lămurire privind raporturile contractuale vizate.”Mai mult, deși dosarul vizează peste 100 de persoane și un prejudiciu total de aproape 10 milioane Lei, numele meu este vehiculat în mod disproporționat prin raportare la prejudiciul, și acesta neadevărat, de 26.555 Lei care mi se impută. Am încredere că justiția va remedia cât mai repede această eroare.”, mai spune acesta.Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani , au declarat pentru Agerpres surse judiciare. Conform procurorilor, ancheta vizează 100 de persoane fizice și societăți comerciale care ar fi înregistrat în contabilitate și ar fi declarat fiscal mai multe achiziții de servicii și bunuri de la "firme fantomă".Prejudiciul invocat de DIICOT în sarcina lui Porumboiu și a societății sale este în cuantum total de 26.555 Lei și provine exclusiv din relația comercială dintre societatea lui Porumboiu cu un singur furnizor, derulată în anul 2014. Acuzațiile personale care i se aduc acestuia rezultă din calitatea de administrator al societății.