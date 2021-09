Astra Film Festival 2021 și-a desemnat câștigătorii

Parteneriat media

Cel mai bun film al Secțiunii România a fost considerat „Noi împotriva noastră” (regia Andra Tarara - România, 2021). Premiul pentru Cel mai bun regizor al Secțiunii România i-a fost acordat Olgăi Lucovnicova autoarea filmului „Nanu Tudor” (Belgia, Ungaria, Portugalia - 2021). Cel mai bun documentar al Secțiunii Voci emergente ale documentarului a fost acordat unei producții din Burkina Faso, „Creșa de noapte” (regia Moumouni Sanou, 2021). Cel mai bun documentar al Secțiunii Europa Centrală și de Est fost considerat „Năvala lupilor” (regia Martin Páv - Republica Cehia, 2021). Producția „Senza Latte” (regia Lidia Ilie - România, 2021) a fost considerată cel mai bun documentar al Secțiunii DocSchool.Cea de a 28-a ediție a festivalului Astra Film Sibiu va rămâne în memoria participanților datorită calității filmelor și a discuțiilor generate de acestea, datorită temelor abordate, de cea mai mare importanță pentru vremurile pe care le trăim și datorită mesajelor transmise prin proiecțiile din cadrul programului special Bărcile de salvare și a campaniilor Ride-in @AFF, respectiv Oameni și Urși.„Am ajuns la capătul unui șir de proiecții pe ecranele Astra, proiecții printre mori de vânt, dezbateri, concerte și evenimente speciale. Le suntem recunoscători membrilor juriului, care s-au alăturat eforturilor noastre de a evalua filmele acestei ediții, una în care sclipește măiestria meseriei de documentarist, și le mulțumesc tuturor invitaților din industria filmului, care au contribuit esențial la succesul programul DokTank, ajutând tinerii documentariști să dezvolte proiecte noi de filme non- ficțiune, și transmițând tainele meseriei către noi generații de documentariști”, a declarat Dumitru Budrala, directorul-fondator al festivalului Astra Film Sibiu.Cel mai bun film al Secțiunii România a fost considerat „Noi împotriva noastră” (regia Andra Tarara - România, 2021). Juriul a apreciat „colaborarea dintre doi cineaști aparținând unor generații diferite și modul în care cei doi au găsit calea comună de comunicare prin intermediul limbajului cinematografic” precum și „autenticitatea dialogului lor despre maladia care a afectat viețile amândurora”. Premiul pentru Cel mai bun regizor al Secțiunii România i-a fost acordat Olgăi Lucovnicova autoarea filmului “Nanu Tudor“ (Belgia, Ungaria, Portugalia - 2021), „pentru modul organic în care pătrunde cu camera în propriile amintiri din copilărie și relația traumatică cu unchiul ei. Prin planuri apropiate suprapuse pe imaginile unui trecut idilic doar în aparență, înțelegem semnificația șocantă a dialogului dintre autoare și cel care i-a marcat copilăria”. Juriul a acordat de asemenea o Mențiune specială filmului “Spioni de ocazie” (regia Oana Giurgiu - România, 2021), „pentru originalitatea cu care regizoarea reconstituie un capitol necunoscut din cel de-al Doilea Război Mondial, împletind poveștile personale cu contextul istoric la scară largă”. „Prin dezvăluirea faptelor unui grup de voluntari, regizoarea vorbește despre curajul și idealismul fără de care actele de eroism nu s-ar întâmpla”, mai spun cei trei membri ai juriului (Dimitris Kerkones – programator la Thessaloniki International Film Festival; Cecilia Felméri – regizoare și profesoară la la Facultatea de Regie a Universităţii Sapientia din Cluj; Costi Rogozanu – scriitor și jurnalist).Cel mai bun documentar al Secțiunii Voci emergente ale documentarului a fost acordat unei producții din Burkina Faso, „Creșa de noapte” (regia Moumouni Sanou, 2021). Motivația juriului: „Un documentar extrem de bine realizat de către un regizor african aflat la început de carieră, ce ne permite să privim la o realitate foarte îndepărtată și, în același timp, apropiată nouă, aceea a post-colonialismului; o realitate portretizată cu multă onestitate, sensibilitate și compasiune – fără intervenții perceptibile din partea regizorului sau a camerei. Profilul secțiunii, care e dedicată cineaștilor aflați la început de drum, este un argument în plus pentru acordarea acestui premiu unui film de debut, încurajându-l pe autorul lui să aducă în continuare pe ecran povești unice și convingătoare”. A fost acordată și o Mențiune specială filmului „Pentru confortul și siguranța dumneavoastră” (regia Frédéric Mainçon - Franța, 2021), datorită subiectului original „care nu a mai fost abordat până acum și pentru modul în care filmul a reușit să dea glas fețelor nevăzute care ne păzesc muzeele. Nu în ultimul rând, am apreciat contrastul dintre obiectele de artă contemporană și poveștile semnificative ale oamenilor care le păzesc pe ele și pe noi”, au transmis membrii juriului (Laura Mușat –producător de film, redactor șef Films in Frame, fondatoarea ADFR; Ana Grgic – cercetătoare specializată în cinematografia balcanică și est-europeană; Mihai Andrei Leaha – cercetător audio-vizual, antropolog, cineast și educator, care trăiește în Brazilia).Cel mai bun documentar al Secțiunii Europa Centrală și de Est fost considerat „Năvala lupilor” (regia Martin Páv - Republica Cehia, 2021). Motivația juriului: „Martin Pav crează cu abilitate o poveste care explorează temele schimbărilor ecologice și de mediu, neîncrederea față de cei din afară și modul în care opiniile polarizate și punctele de vedere fixiste subminează șansele de înțelegere și colaborare (…) Filmul este o piesă reușită de cinema documentar realizat de un talentat pe teme relevante pentru lumea contemporană din Europa Centrală și de Est și de pretutindeni”. Filmul „Fac ce vreau în mănăstirea mea” (regia Ivana Marinić Kragić - Serbia, Croația, 2021) a primit Mențiune specială deoarece „pătrunde într-o lume ascunsă în spatele unei așa-zise normalități și scoate la lumină o realitate despre care nu se vorbește: poveștile de dragoste dintre călugărițe. Autoarea îmbină cu creativitate elemente proprii filmului de ficțiune și de animație în firul narativ documentar”. Juriul secțiunii Europa Centrală și de Est a fost alcătuit din Joan Gonzàlez - Director DocsBarcelona, producător executiv, cineast și editor; Smith Shane – Director de programe la festivalul Hot Docs; Constantin Pârvulescu - cercetător principal în studii de film și media la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.Producția „Senza Latte” (regia Lidia Ilie - România, 2021) a fost considerată cel mai bun documentar al Secțiunii DocSchool. „Am apreciat simplitatea, sentimentul de intimitate și creativitatea narațiunii unei povești cu multe straturi și generații. Povestea surprinde costul emoțional al migrației în Uniunea Europeană și se construiește în jurul inevitabilității schimbării”, se arată în motivația juriului. Premiul pentru Cel mai bun regizor al Secțiunii DocSchool i-a fost acordat regizoarei Maja Novaković - „Și apoi se lasă seara” (Serbia, Bosnia, 2021). „Juriul acordă premiul de regie unui film observațional ce surprinde într-un stil cinematografic remarcabil o relație plină de tandrețe care există undeva în afara timpului. Juriul a apreciat modul în care autoarea folosește mici detalii și gesturi pentru a spune o poveste despre singurătate și despre conectarea la natură”, au transmis membrii juriului. La Secțiunea DocSchool a fost acordată și o Mențiune specială filmului „Unde luminoase” (regia Samuel N. Schwarz - Germania, 2021). „Filmul pătrunde în lumea nevăzătorilor într-o formă vizuală imaginativă, deschizând calea către un nou mod de a explora lumea”, este motivația celor trei membri ai juriului (Monica Sebestyen - producătoare, directoare Cinema ARTA Cluj, cofondatoare și co-directoare a UrbanEye Film Festival; Letenyei László – producător de film și profesor de antropologie culturală și vizuală la Budapest Business School; Liviu Tipuriță – regizor și producător de film in Marea Britanie).La eveniment a fost prezentă și Alexandra-Maria Bocșe, Consilier se Stat-Departamentul Climă și Sustenabilitate, care a înmânat diploma de Înalt Patronaj acordată Astra Film Festival. Diploma a fost ridicată de Csilla Kato, Directorul artistic al Festivalului.Cel mai important eveniment cinematografic al toamnei s-a încheiat cu un mesaj puternic pentru responsabilitate față de planeta Pământ, idee care s-a reflectat într-una dintre temele principale ale festivalului - Alerta de Colaps Climatic. Mesajul a fost transmis prin programul special Bărcile de salvare și prin campaniile Oameni și Urși, respectiv Ride-in @AFF (500 de persoane au răspuns invitației organizatorilor și au venit cu bicicleta la proiecțiile de film).Astra Film Festival nu se termină însă aici. Până în data de 19 septembrie, ora 23:59, AFF Online prezintă 43 de titluri din selecția oficială. Program și bilete, aici: https://www.astrafilm.ro/ro/despre-aff-online Parteneriat media