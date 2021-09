webPR: Povești de succes la OMV Petrom Semimaraton București 2021

Câștigătorul Semimaratonului, proba Masculin, Nicolae Soare, 29 ani, a câștigat săptămâna trecută și Campionatul Național de Semimaraton și este câștigătorul Semimaratonului București, categoria națională, din 2019.

Câștigătoarea Semimaratonului, proba Feminin, Ancuța Bobocel, are 33 ani și este mama a doi copii, cel mai mic fiind năcut anul trecut. Și ea este câștigătoarea Campionatului Național de Semimaraton de săptămâna trecută.

Câștigătorul cursei de 10 Km, Alexandru Corneschi, s-a îngrășat în pandemie cu 6 kg, dar între timp și-a revenit și este în formă maximă, fiind un exemplu pentru noi toți.

Câștigătorii probei de 5 Km, probele Masculin și Feminin, formează un cuplu.

Toate cursele de la Semimaratonul Bucureștiului din 2021 au avut câștigători români. Pandemia a împiedicat alergători profeșioniști din alte țări să participe la eveniment, fapt care a fost în beneficiul sportivilor români.Câștigătorii semimaratonului (21,097 km) sunt Nicolae Soare (01.05.23) și Ancuța Bobocel (01.14.06).La ștafetă, câștigătoare este echipa MTB (1.09.49).La Cursa 10 km, câștigători au fost Alexandru Corneschi (00.30.19) la Masculin şi Mihaela Botnari (00.38.51) la Feminin.La Cursa de 10 km fotolii rulante, câștigător a fost Ilie Ștefârță (00.20.17).La cursa de 5 Km, pe primele locuri s-au clasat Liviu Ioniță (00.16.10) și Amy Pickworth (00.20.57).La festivitatea de premiere, participanții au ținut un moment de reculegere pentru Ivan Patzaikin. „Am fost prieteni buni și colegi de generație, prețuiesc mult amintirile care le am cu el, ne-am susținut mereu în momentele grele, regret enorm plecarea lui. Toate gândurile noastre azi se îndreaptă către familia lui, le transmitem sincere condoleanțe și putere sa treacă peste acest moment.” spune Valeria Răcilă van Groningen, președinta Bucharest Running Club.Primii cinci clasați la Semimaraton au primit premii în bani și produse de la GoldNutrition, iar câștigătorii celorlalte curse au primit produse GoldNutrition și abonamente la World Class.Fotografiile participanților sunt disponible pe bucharest21km.com/photos, grație OMV Petrom.Evenimentul a fost transmis în direct pe site-ul propriu www.bucuresti21km.ro/live și pe pagina de Facebook www.facebook.com/Bucharest21km/.OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Zuzu Fit, GoldNutrition - Energizantul Oficial, WorldClass, City Grill, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, FAN Courier, Dr.Albert, Techtex, SSG.TVR, Europa FM, Gazeta Sporturilor, Libertatea, Unica, www.hotnews.ro.Primăria Municipiului București, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism, Pro Motion.it.Autism Voice, Asociația ALIA, Alianța România Fără Orfani, Hope and Homes for Children România, Hospice Casa Speranței, Magicamp România, N-avem Sânge, Pădurea Copiilor, Salvați Copiii România, United Way, Rotary.Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și World Athletics (Federația Internațională de Atletism). BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB / Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest