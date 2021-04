Martorul care a ajuns primul la locul prăbușirii MiG-ului: „Pilotul era încâlcit între corzile parașutei, mi-a cerut să îl ajutăm”

​Primarul comunei Batoș din Mureș, Dumitru Cotoi, a fost martor la prăbușirea MiG-ului 21 LanceR și este cel care a ajuns primul la locul unde era pilotul care reușise să se catapulteze.



„Mai întâi am auzit un sunet mai ciudat pentru avioanele astea, era la o înălțime destul de joasă, la o altitudine joasă. Ne-am uitat în sus să vedem, eram cu domnul viceprimar, și l-am observat, avea o direcție cam haotică să zicem și pe urmă s-a îndeptat cu fața în jos, cu botul, să mă exprim așa, în jos, și în momentul acela am văzut că s-a catapultat pilotul. Am și plecat în direcția respectivă, am găsit pilotul, era încâlcit între corzile parașutei, mi-a cerut să îl ajutăm, l-am ridicat, l-am pus în mașină și l-am dus către ambulanță”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi , Dinu Dumitru Cotoi.