IMAGINILE ZILEI, postate de Vlad Voiculescu: ”Nu, nu sunt parcări de ambulanțe ci cozi în fața unor spitale Covid-19” / Explicațiile unui medic din Brașov: ”Ne dăm de ceasul morții / Forțăm externări ca să primim alți pacienți”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a postat pe contul său de Facebook două fotografii, adăugând că ”nu, nu sunt parcări de ambulanțe ci cozi în fața unor spitale care tratează pacienți Covid-19”.





”Prima este de acum câteva ore de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov a doua este de săptămâna trecută din parcare de la București, în fața Spitalului Sf. Pantelimon”, precizează Voiculescu.

În fotografia de la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov se vede cum şapte autosanitare aşteaptă la intrarea în spital. Medicii de la acest spital spun că lucrează sub presiune, în condiţiile în care adresabilitatea depăşeşte cu mult numărul de paturi existente în spital.„Externez pacienţi care sunt cu evoluţie mai bună sau trimit la spitale care primesc pacienţi cu evoluţie mai bună, care pot sta pe concentratoare, nu pe oxigen de perete şi care nu au nevoie de atât de mult oxigen – Sânpetru şi CFR, sunt cele două spitale care mai au ceva locuri libere – ca să pot primi din UPU alţi pacienţi mai grav. (...) Deci forţăm nişte externări pentru pacienţii care oricum trebuiau să fie externaţi pe luni, din câte am înţeles, să putem primi şi alţi pacienţi mai grav pentru că nu sunt locuri pe nicăieri, situaţia este foarte gravă. Nu sunt spitale care să intre în COVID, nu sunt dispuse spitalele să intre în COVID şi noi şi UPU ne dăm de ceasul morţii”, a declarat sâmbătă pentru News.ro, medicul Tatiana Meliceanu de la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov.Potrivit acesteia, toate cele 74 de paturi sunt ocupate. „Unde spaţiul ne-a permis, cred că am pus două paturi în plus”, explică medicul..„Avem un sigur medic de gardă pe tot spitalul şi pe camera de gardă. Deci eu văd şi pacienţii de jos, din ambulanţă, şi văd şi urgenţele din spital şi sunt destule, să ştiţi”, a precizat medicul. Aceasta a povestit cum sâmbătă, un pacient imobilizat este consultat în ambulanţă. ”Nu avem locuri fizic să îl vedem altfel”, explică medicul.„Noi avem terapie intensivă doar cu numele. Nu avem medic de terapie intensivă. Avem un contract şi vine un medic de terapie care face doar la solicitarea noastră, pentru pacienţii mai gravi, dar nu avem saloane de terapie intensivă, noi avem nişte saloane la parter unde sunt ţinuţi pacienţii mai grav, unde avem debit mai mare de oxigen şi putem monta CPAP (n.r. Continuous Positiv Airway Pressure - presiune pozitivă continuă în căile aeriene) la recomandarea medicului cu care avem contract, care nu e permanent prezent aici”, a adăugat acesta.