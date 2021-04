Urban Pairs & Art Flairs. Despre frumos, într-un proiect glo, Art Safari și Sneaker Industry

​Articol susținut de glo

glo a lansat Urban Pairs & Art Flairs, un art manifesto creat printr-o desfășurare spectaculoasă de forțe creative. Proiectul are loc în colaborare cu Art Safari și Sneaker Industry și ia forma unor opere de artă contemporană unicat, care pot fi vizionate online până la finalul lunii aprilie. Proiectul va culmina cu o expoziţie de artă organizată de glo în magazinul Sneaker Industry, în intervalul 23 aprilie - 01 mai.

Cei 6 creatori de conținut au ales perechi de cuvinte #breakbinary pe care artiștii le-au transformat în designuri digitale originale. Toate operele de artă vor fi imprimate pe tricouri albe sau pictate manual pe sneakers, „canvasuri” oferite de către Sneaker Industry și vor fi expuse fizic într‑un vernisaj care va avea loc în cadrul magazinului. Cei doisprezece sunt grupaţi în echipe de câte doi:

Irina Dragomir & Alexandra Ungureanu. Una este un artist vizual independent, pasionată de sociologie & psihologie, două arii care o inspiră constant. Cealaltă are o voce superbă, o pasiune pentru modă și un master în finanțe, iar dacă ar trebui să se reinventeze, ar faceo tot în muzică. Tema lor: pijamale & red carpet.

Felix Aftene & Christina One. Atunci când un artist ale cărui opere se clădesc în imaginație înainte să se materializeze întâlnește o creatoare de conținut care pictează și este și fotograf în același timp, tema vise & acțiune pare terenul de joacă pe care ideile vor zburda liber.

Graure & Speak - Primul pictează pe sneakerși. Al doilea este fan sneakerși. Primul creează artă pe pași. Al doilea creează entertainment la fiecare pas. Tema lor?! Emoție & digital.





glo a lansat Call for Artists, o competiție inedită pentru artiști

Tema competiției este interpretarea artistică a conceptului #breakbinary de FUN & PURPOSE și se referă la a crea ceva care aduce schimbare & bucurie în egală măsură; la potențialul pe care îl are arta. Proiectul face parte din campania Rebels with a cause, o inițiativă menită să susțină comunitatea artistică din România prin diferite proiecte derulate sub conceptul de comunicare deja consacrat al brandului de #breakbinary.

​Articol susținut de glo​

Urban Pairs & Art Flairs aduce laolaltăt cu backgrounduri diferite, în încercarea de a defini noul an pe cele mai cool pânze urbane. Plecând de la 2020, care a venit cu numeroase incertitudini și un rollercoaster de emoții și provocări, glo a tras linie și a decis să meargă mai departe în noul an, plin de optimism.. Prima este o artistă completă care face fotografie, brodează, desenează și pictează în ulei. Cealaltă este o contesă digitală care a transformat crearea de conținut într-un business de succes. Tema lor:. El folosește desenul ca scriere, antrenând imaginea, cuvântul și imaginația. Ea transformă imaginația în outfituri moderne care reconectează femeile la feminitate și senzualitate. Tema lor:- Ea, pasionată de grafică. El, blogger faimos. Ea a studiat la Milano și acum lucrează ca ilustrator, graphic designer & art director. El a lucrat în televiziune, iar acum creează magie prin cuvinte și imagini pe blog și în Social Media. Tema aleasă de ei:Pe lângă implicarea artiştilor contemporani şi creatorilor de conţinut, provocarea a fost lansată şi către toți iubitorii de artă, creativi sau vizionari, sub numele Call for Artists. Miza este una substanţială şi anume oportunitatea ca finaliştii să îşi expună creaţia digitală în format fizic, imprimată pe un tricou, la galeria de artă contemporană din sediul Sneaker Industry. Acolo vor fi expuse creaţiile celor şase artişti inspiraţi de cei şase creatori de conţinut, alături de cele 3 designuri ale câştigătorilor competiţiei.Primele 3 lucrări clasate în topul preferințelor publicului vor fi anunțate și declarate câștigătoare. Publicul le va putea viziona în cadrul vernisajului transmis live, pe 22 aprilie, dar și în perioada 23 aprilie - 01 mai, pe toată durata expoziției Urban Pairs & Art Flairs din magazinul Sneaker Industry.Toate detaliile despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.glo.ro/urbanpairs-artflairs.