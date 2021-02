Aurescu s-a întâlnit cu reprezentanți ai echipei lui Navalnîi, înaintea summitului de la Bruxelles: Există o largă majoritate pentru adoptarea de sancțiuni împotriva Rusiei - VIDEO

My statement today at the beginning of the \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDFA Foreign Affairs Council / #FAC meeting in Brussels / Declarația mea la începutul reuniunii de astăzi de la Bruxelles a Consiliului Afaceri Externe / #CAE: https://t.co/k9unHswlR6 — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) February 22, 2021

”Ieri seară am avut, împreună cu alți miniștri omologi, o întâlnire cu reprezentanții echipei lui Navalnîi și am discutat despre situația drepturilor omului din Rusia, despre adoptarea de noi sancțiuni legate de drepturile omului. Am discutat, de asemenea, despre modul în care UE poate sprijini mai bine societatea civilă, democratică din Rusia. Opinia mea este aceea că UE trebuie să își intensifice sprijinul pentru societatea civilă (...) Astăzi, vom discuta și despre relația UE-Rusia în contextul recentei vizite a lui Josep Borrell la Moscova. Această vizită a reprezentat pentru noi un moment de cotitură. Este clar că UE trebuie să reevalueze relația cu Rusia. (...) Această vizită a arătat că, din păcate, Rusia nu este deschisă în ceea ce privește existența unei relații normale cu UE. Dimpotrivă, are o atitudine din ce în ce mai asertivă”, a declarat ministrul, la sosirea al summit.Aurescu a precizat că din discuțiile cu omologii săi din statele membre rezultă că există „o largă majoritate” în favoarea impunerii de noi sancțiuni Kremlinului, șeful diplomației române adăugând că, pe termen lung, este nevoie ca țările UE să fie unite și să coopereze și mai bine, inclusiv cu partenerii strategici SUA și Regatul Unit.Ministrul a mai declarat că este nevoie de o abordare strategică a relației cu Rusia.Discuţia cu privire la relaţiile UE cu Rusia are loc în contextul vizitei Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, la Moscova (5-6 februarie 2021) şi în pregătirea dezbaterilor pe subiect din cadrul Consiliului European din 25-26 martie 2021.