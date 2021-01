Macron: Britanicilor le place să dea vina pe francezi, de fiecare dată când sunt probleme cu UE. Londra trebuie să decidă cine-i sunt aliații

Comentariile sale vin și în contextul în care în aceste zile relațiile post-Brexit dintre Londra și Uniunea Europeană au fost marcate de noi tensiuni din cauza vaccinurilor antiCovid AstraZeneca.Întrebat în legătură cu aceste tensiuni generate de vaccinuri, dar și de controalele din cauza pandemiei de coronavirus și Brexit, Macron a expediat atacurile la adresa sa glumind:”De fiecare dată când sunt probleme cu UE, britanicilor le place să-i deteste pe francezi- și pe mine personal- și să ne acuze că suntem de vină. (...) Mi-am asumat acest rol. Uneori, atunci când sunt tensiuni, mă întreb de ce tocmai eu? Poate asta mă face mai important decât sunt”, a mai comentat el.Într-o notă mult mai serioasă, președintele francez a completat: ”Îmi place mult țara dumneavoastră, dar, așa cum am mai spus, cred că Brexitul a fost o greșeală. Respect suveranitatea poporului și a poporului care a votat, așa încât trebuia pusă în aplicare (decizia de ieșire din UE-n. red), dar cred că acel vot s-a bazat pe o serie de minciuni și acum vedem cu toții că asta a complicat cu mult lucrurile, din multe puncte de vedere”.Macron a mai declarat că Europa nu va bloca sau interzice exportul vaccinurilor antiCovid însă aceste exporturi trebuie să fie ”controlate”. El a acuzat AstraZeneca de lipsă de transparență după ce compania britanico-suedeză a anunțat că nu își poate îndeplini toate obligațiile contractuale față de UE.Macron a mai susținut că vaccinul AstraZeneca, care, între timp, a fost aprobat vineri de Agenția Europeană pentru Medicamente pentru uzul tuturor adulților, pare a fi parțial ineficient pentru persoanele mai în vârstă de 65 de ani, deși, scrie Guardian, președintele Franței nu a furnizat cifre sau date oficiale.Și Germania recomandase utilizarea vaccinului dezvoltat de Oxford/AstraZeneca doar pentru persoanele cu vârste mai mici de 65 de ani.Macron a mai spus că, personal, crede într-un destin comun al Europei și Marii Britanii, în ciuda Brexit-ului, și consideră că cetățenii britanicii îi împărtășesc convingerea. ”Istoria și geografia nu se schimbă, așa încât nu cred că britanicii vor avea un destin diferit de al nostru”, a comentat Macron. El mai speră că premierul Boris Johnson are aceeași opinie.Liderul de la Paris a insistat că este nevoie și de o clarificare în planul politicii externe. “Ce politici vrea Marea Britanie să aleagă? Nu pot fi cel mai bun aliat al SUA, al UE și al noului Singapore...Trebuie să alegi un model”, a mai comentat președintele Franței într-un interviu cu mai mulți jurnaliști.Decizia ar fi dus la controale la granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord pentru a preveni intrarea în Marea Britanie a unor tranșe de vaccin. UE a revenit asupra deciziei la câteva ore după ce anunțul a fost condamnat de Londra, Belfast și Dublin , potrivit BBC News.Cu toate acestea, UE a spus că nu are de ales și va continua să facă presiuni în ce privește controlul exporturilor de vaccin. Bruxelles-ul a insistat că este vorba despre o măsură provizorie, și nu despre o blocare a acestora. Decizia a fost criticată și de Organizația Mondială a Sănătății.