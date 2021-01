A murit actorul Bogdan Stanoevici, confirmat cu COVID-19. Avea 62 de ani

Bogdan Stanoevici a murit la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală. El era internat la secția ATI a spitalului, după ce în luna noiembrie fusese confirmat cu COVID-19.

Stanoevici - fost ministru pentru românii de pretutindeni în Guvernul Ponta și fost manager al Circului Metropolitan - a fost una dintre persoanele publice care au criticat măsurile luate de autorități în pandemia de COVID-19, precum purtarea măștii.

În luna martie, Bogdan Stanoevici a dat explicaţii, într-o conferinţă de presă, de ce nu poartă mască de protecţie, susţinând că este sănătos şi că nu încalcă legea.





"Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum - faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment", spunea Stanoevici.