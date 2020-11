​​VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis, conferință de presă: Nu intenționez să promovez instituirea unei carantine la nivel național după alegerile din 6 decembrie

Despre Ziua Națională

În acest an vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la participarea împreună la manifestările naționale

Am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici

Va fi o ceremonie scurtă, fără paradă militară și fără participarea publicului larg

Întrebări:





Kanal D: E normal să fiți parte activă din lupta pentru parlament?







Klaus Iohannis: Ca președinte mă simt chemat să emit opinii în toate chestiunile care privesc România, viața românilor și felul în care funcționează instituții. Președintele nu poate fi cenzurat politic și voi face în continuare evaluări și referiri care au o relevanță pentru români. Sunt convins că PSD s-a supărat foarte tare pentru că aseară am fost foarte franc și am spus lucrurilor pe nume: PSD a guvernat prost







Antena 1: Vă veți vaccina public?





Klaus Iohannis: Dacă se crede că asta ar ajuta, cu plăcere, cum să nu. Eu sunt pentru vaccinare





Libertatea: Recorder a povestit povestea unui inginer din Mureș demis din funcție pentru a fi înlocuit cu un membru PNL.







Klaus Iohannis: Nu cunosc această speță dar o să mă informez.







Prima TV: Au apărut imagini din spitale depășite de situație, pacienți internați pe holuri. Când are de gând statul să facă demersurile ca acești pacienți să fie transferați în străinătate?





Klaus Iohannis: Statul face tot timpul demersuri pentru a crește numărul de paturi. Numărul de paturi la ATI s-a dublat din martie. Aceste eforturi continuă. Și azi am discutat această chestiune, mi-au prezentat planul pe următoarea perioadă. Facem toate eforturile să creștem capacitatea spitalelor care primesc pacienți. Imaginile la care vă referiți mi s-a relatat că au fost din zona de primire a pacienților, din filtru, dar este foarte adevărat că suntem la limită. Încă nu am ajuns la limita superioară. Sper să nu fim lăsați singuri, de asta e foarte important să ne ferim de virus





B1 TV: Acum două zile au fost raportate 10.000 de teste. De ce nu putem crește capacitatea de testare?





Klaus Iohannis: Capacitatea de testare e destul de mare. Teoretic putem prelucra până în 50.000 de teste, dar testările se fac din oficiu sau la cerere. Mai mult decât s-a făcut nu a existat cerere. La noi persoanele nu se testează în masă pentru că nu e posibil cu instalațiile existente.







România TV: Azi avem 1475 cazuri în București. De ce nu se introduce carantina în capitală?





Klaus Iohannis: Decizia de carantinare a unei localități nu e una ușoară. Exact din acest motiv acum câtăva vreme s-a solicitat INSP o metodologie foarte clară, un sistem de puncte pentru tot felul de criterii, rata infectări, număr locuri ATI, persoane peste 65 de ani. În final se face o sumă. Carantinarea se poate lua în considerare când punctajul devine foarte mare. Pentru București încă nu s-a ajuns din fericire la un număr de puncte care face foarte probabilă carantinarea. Acum pentru București nu se discută de carantinare





Digi 24: Câte doze din vaccin ajung în prima fază în România?





Klaus Iohannis: Nu există încă niciun vaccin agreat la nivel european. UE a întocmit contracte prealabile cu mai multe firme care au șanse să producă un astfel de vaccin. Împărțirea întregului număr de doze se face proporțional cu populația fiecărei țări. La noi este foarte probabil ca primul set să ajungă la începutul anului viitor





Realitatea Plus: V-ați întâlnit ieri cu lideri ai PNL.







Klaus Iohannis: Nu obișnuiesc să povestesc ce s-a povestit. Este puțin probabil ca până la sfârșitul lui decembrie numărul de infectări să scadă atât de mult încât să se renunța la restricții. Chiar dacă acum avem oarece motive de optimism moderat, nu este momentul să discutăm de relaxări generalizate.







Radio România: Ministrul Economiei a spus că jumătate dintre măștile comercializate nu protejează populația de infectare.





Klaus Iohannis: Am vorbit azi cu ministrul și mi-a relatat că ANPC a găsit foarte multe măști neconforme. Ele trebuie retrase, comercianții amendați. Mi-a spus că există destul de mulți comercianți care produc măști în țară. Trebuie să facem diferența între măști de protecție și obiecte cu care poți să acoperi fața sau gura. Populația trebuie să se informeze iar ANPC trebuie să verifice că atunci când se vinde o mască de protecție, să fie mască de protecție





Digi 24: Românii vor putea merge la schi?





Klaus Iohannis: La ultimul Consiliu nu s-a discutat despre perioada de vacanță, dar între timp în Consiliul Uniunii s-a discutat mult despre stațiunile montane. Opiniile sunt divergente. În ce privește România vom elabora reglementări specifice. Măsurile generale rămân valabile și se aplică la toată lumea.







Adevarul.ro: Acum un an promiteați că veți fi președintele tuturor românilor. Ieri ați pomenit de 15 ori PSD și ați făcut campanie electorală pentru PNL. De ce ați ales să fiți doar președintele PNL?





Klaus Iohannis: Cunosc destul de bine constituția, președintele nu poate să fie membru de partid, dar asta nu înseamnă că președintele trebuie să fie un mut sau să nu aibă opinii politice. Am fost foarte franc, am arătat ce prost a guvernat PSD și am făcut afirmații de apreciere la activitatea PNL, care s-a zbătut foarte tare.