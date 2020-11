Doi lideri ai comunității evreiești, îngrijorați de organizarea Congresului pentru alegerea președintelui FCER în format fizic, și nu online: „85 de membri, unii dintre ei deloc tineri, sunt obligați să se deplaseze sute de kilometri” pentru a veni la București

„Ne apropiem de data de 25 Noiembrie, data la care Federația Comunităților Evreiești din Romania (FCER) a stabilit ca, la Bucuresti, va avea loc congresul in cadrul căruia va fi aleasa noua conducere a Federatiei.





In acest scop, 85 de membri ai comunităților, delegați din toată tara, unii dintre ei deloc tineri, sunt obligați sa se deplaseze, sute de kilometri, pentru a participa la întrunirea stabilita a avea loc intr-o sala din clădirea Parlamentului.







Toată aceasta tevatura se desfășoară cand localități din Romania, si in special cele din jurul capitalei, intra in carantina. Unii dintre delegați și-au exprimat ingrijorarea fata de efectele deplasărilor care puteau fi evitate daca acest congres se desfășura pe ZOOM.







In aceasta situație, ținând seama ca sanatatea si liniștea sufleteasca a delegaților sunt cu mult mai importante decât scopul congresului, ma aștept ca organizatorii sa considere o posibila amânare: in special cand in trecutul apropiat o astfel de amânare a fost făcută fără motive temeinice si fără multe explicații.







„Sunt din ce în ce mai preocupat și îngrijorat de lipsa de reacție din partea Comisiei de Organizare a Congresului IV al FCER, la mesajele și semnalele anterioare care le-am dat în legătură cu agravarea stării de răspândire a pandemiei de Coronavirus. Numărul localităților în carantină și a celor cu creșterea vertiginoasă a cazurilor de infectare cu virusul Covid-19, se înmulțește în fiecare zi și ne putem aștepta ca până la data Congresului să apară noi surprize. Aștept cu maximă grije o soluție din partea Comisiei care să îngăduie delegaților cu probleme sau temători pentru sănătatea și viețile lor să-și îndeplinească mandatul fără riscuri neprevizibile”, a scris pe pagina sa de Facebook Tiberiu Roth, președintele Asociației Sioniste din România.La acest congres la care urmează să fie aleasă noua conducere a FCER, programat la București, în 25 - 26 noiembrie, sunt așteptați să participe, potrivit lui Marco M. Katz, 85 de membri ai comunităților din toată țara.În aceste condiții, Katz, care este și vicepreședinte al Asociației Sioniste din România, se așteaptă ca „organizatorii să considere o posibilă amânare”, mai ales că „acest congres, care trebuia să se întrunească în 2018, a fost amânat atunci, fără motive temeinice și fără multe explicații”.Iată mai jos mesajul postat pe pagina sa de Facebook de Marco M. Katz:O astfel de amânare va tine seama si de spiritul mesajelor repetate emise de Guvernul Romaniei care solicita cetățenilor, in modul cel mai insistent posibil, exercitarea responsabilitatii necesara pentru stoparea răspândirii virusului SARS COV2”.Unul dintre candidații pentru funcția de președinte al FCER este Silviu Vexler, în prezent deputat din partea minorității evreiești și candidat pentru un nou mandat de parlamentar.Candidatura sa este contestată de o parte a membrilor comunității evreiești, care acuză „afinitatea” acestuia față de PSD și faptul că a votat alături de majoritatea PSD-ALDE modificările toxice ale Codului Penal promovate de Guvernarea Dragnea.„Este de notorietate faptul că, în actualul său mandat, dl Vexler și-a manifestat în mod transparent afinitățile pentru unul dintre partidele parlamentare. Sunt de notorietate discuțiile din spațiul public referitoare la acest aspect al activității reprezentantului FCER în Parlament”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată actualului președinte al FCER, Aurel Vainer.În scrisoare se argumentează că o cumulare a funcției de deputat și de președinte al Federației Comunităților Evreiești „generează, în mod evident, o stare de conflict de interese prin acumularea de putere decizională în mâinile unei singure persoane, împiedicând asigurarea transparenței, a echilibrului în administrarea intereselor comunitare cât și a independenței opiniilor fiecărui membru al comunității noastre”.