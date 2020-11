VIDEO Klaus Iohannis: România va depăși această criză sanitară și sunt optimist pentru că deja începem să vedem efectele măsurilor luate

„Organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie mi se pare imposibilă și inoportună. Aceste târguri de Crăciun în acest an nu se pot organiza”, a precizat Klaus Iohannis, întrebat cum comentează un anunț în acest sens făcut de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

La fel, „marile petreci nu vor putea să aibă loc” în actualul context de pandemie, „dar Crăciunul vine și așa”, a mai spus președintele Iohannis.



HotNews.ro a transmis VIDEO și LIVETEXT cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis

Am avut a treia ședință pentru pregătirea campaniei de vaccinare, în condițiile în care la nivel european avem motive de optimism

După elaborarea strategiei de vaccinare, care va fi făcută publică săptămâna viitoare, autoritățile au început organizarea propriu-zisă

A fost desemnat un coordonator al campaniei, dl Valeriu Gheorghiță, medic la spitalul militar central

Vaccinarea va începe cu anumite grupe de populație: personalul medical în primă fază, grupele de risc, sectoare esențiale precum educație, siguranță națională, transporturi, energie etc

Am solicitat experților să comunice clar și transparent aceste măsuri personalului medical și populației

E deosebit de important să combatem dezinformarea și fake news-urile care au un efect manipulatoriu profund nociv

Atât timp cât dovezile științifice susțin eficiența și siguranța vaccinurilor, trebuie să ne unim eforturile pentru a implementa o campanie de vaccinare eficientă

România va depăși această criză sanitară și sunt optimist pentru că deja începem să vedem efectele măsurilor luate

Pentru a fi siguri de rezultate trebuie să menținem cursul actual

Ne dorim aceleași lucruri: să protejăm sănătatea românilor, să avem o relansare economică robustă și să putem redeschide școlile cât mai curând

Câteva precizări legate de tragedia de la Piatra Neamț

Sunt alături de familiile îndoliate și le urez multă sănătate celor care au suferit în acest incendiu

Transmit respectul meu și aprecierea pentru tânărul medic care și-a pus în pericol propria viață pentru a salva alte vieți

Sistemul sanitar trebuie regândit din temelii

Din martie, acest sistem și așa împovărat a avut de dus și bătălia cu coronavirusul

Este meritul medicilor că salvează vieți în ciuda tuturor dificultăților pe care le întâmpină

Doar reforme autentice, cu o majoritate care lucrează într-adevăr pentru români, pot rezolva aceste lucruri

Să nu ne limităm la a identificare doar pe cei care au greșit tehnic, problema este mai gravă. Există și un vinovat moral, cel care a blocat guvernul lună de lună în Parlament

În același spirit de blocare a eforturilor de luptă împotriva pandemiei, autoritățile locale PSD-iste au aplicat după ureche măsurile de la centru

La Piatra Neamț, baronii roșii au schimbat directorii de spitale după capul lor

Autoritățile locale PSD-iste pun permanent piedici deciziilor centrale

Această situație nu poate continua așa

România are nevoie de reforme profunde, care sunt posibile doar cu sprijinul unei largi majorități parlamentare

De aceea votul din 6 decembrie e mai important ca oricând

Mâine voi organiza o întâlnire cu experții pe tema echipamentelor din spitale, mai specific cele din secțiile ATI

Știm că există numeroase probleme care impun rezolvarea cu prioritate, în condițiile suprasolicitării din secțiile ATI

Rețelele de suport pot fi depășite, ceea ce creează riscul major al unei tragedii de genul celei de la Piatra Neamț

Am cerut o analiză a contractelor de service pentru aparatura din spitalele publice

O altă soluție pe termen lung este preluarea coordonării actului medical înapoi la ministerul Sănătății

Vom putea face asta printr-un pachet de reformă a legilor sănătății la care lucrează specialiștii din minister

Întrebri din partea presei:









Radio România: Care este situația privind rate infectărilor cu noul coronavirus? Am ajuns pe un platou?





Klaus Iohannis: Avem ceva motive de optimism, ne-am așezat în zona unui platou, dar nu este suficient. În continuare secțiile ATI sunt aproape pline, în fiecare zi prea mulți români mor de această boală. Efortul trebuie să continue. Și dacă vom avea la începutul anului viitor un vaccin, pandemia nu se va opri instantaneu, ci vom avea încă câteva luni de zile în care trebuie să respectăm regulile pentru a nu ne îneca la mal





Kanal D: Ponta și-a dat demisia după Colectiv. Guvernul Orban ar trebui să plece acasă?





Klaus Iohannis: Nu, nu trebuie. E un guvern în funcție de nici un an de zile și a gestionat această criză imensă. Sistemul de sănătate a fost adus în această stare de guvernele PSD-iste. Dimpotrivă, guvernul Orban și-a asumat guvernarea într=o perioadă în care toți ceilalți au preferat să stea și să comenteze. După alegeri trebuie întregul sistem reformat, trebuie dusă coordonarea actului medical la ministerul Sănătății și lucrurile trebuie modernizate, simplificate, investiții în spitale noi sunt necesare, în aparatură. Nu vi se pare că e păcat ca din medicii tineri care termină facultatea o bună parte să plece în străinătate în loc să rămână acasă?





Agerpres: Cine vă ține la curent în legătură cu starea de sănătate a medicului român?





Klaus Iohannis: Legătura se realizează prin dl ministru Tătaru





B1 TV: Premierul Orban a anunțat că într-o săptămână va crește numărul paturilor ATI cu până la 200. Medicii se tem de creșterea consumului de curent, în clădiri foarte vechi. Au autoritățile un plan pentru ca o tragedie ca cea de la Piatra Neamț să nu se mai întâmple?





Klaus Iohannis: Tocmai de aceea am convocat întâlnirea de mâine, pentru a discuta toate aceste măsuri cu specialiștii în ATI. AM convocat și specialiști în instalații, în special sanitare. Lucrurile pot fi rezolvate. Extinderea secțiilor ATI se poate face. Trebuie evitată suprasolicitarea unor rețele și improvizațiile.







Libertatea: PNL a ratat șansa depolitizării managementului spitalelor. Care e diferența dintre PNL și PSD în această privință?





Klaus Iohannis: Argumentația e foarte simplă: atunci când vom avea o nouă majoritate în jurul PNL voi avea un guvern cu care voi putea lucra foarte bine și mă voi implica personal pentru modernizarea sistemului de sănătate. Anul acesta am avut un guvern minoritar, cu o opoziție majoritară care controlează Parlamentul și a boicotat guvernu, această majoritate PSD-istă care și-a- schimbat haina, dar năravul nu.





G4 Media: Sibiul este campion pe țară la infectări. Cine e vinovatul moral acolo?





Klaus Iohannis: Cred că acolo lucrurile s-au mișcat prea încet și a fost nevoie de un impuls venit de la centru pentru a accelera decizia de carantinare, situație extrem de neplăcută pentru orice sibian, și cred că sibienii vor respecta aceste norme. Persoane cu putere de decizie au fost fie eliberate din funcție, fie au renunțat la funcție, și cu siguranță se vor găsi alții care vor lucra mai aplicat și mai competent.







Digi 24: Ionuț Anghel a murit după ce a așteptat trei ani un transplant pulmonar.







Klaus Iohannis: Este evident o situație emoțională, tragică, îmi pare rău pentru acest tânăr. Tocmai de aceea e nevoie de o reformă profundă a sistemului. Ambiția mea e să avem un sistem care îi tratează pe tinerii bolnavi aici, în țară. Oricât de greu de crezut ar fi acest lucru este posibil





România TV: Ce se întâmplă cu spitalele care nu au autorizație la incendiu?





Klaus Iohannis: Un spital plin de pacienți nu poate fi închis, însă se pot lua măsuri pentru a îmbunătăți net siguranța. Aceste lucruri sunt posibile și trebuie făcute





TVR: Olguța Vasilescu a anunțat că va organiza un târg de Crăciun în Craiova. Este posibilă organizarea unor astfel de evenimente?





Klaus Iohannis: Organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie, mi se pare imposibilă și inoportună. Aceste târguri de Crăciun în acest an nu se pot organiza





Realitatea PLUS: Va- fost semnalat faptul că din cauza grabei s-ar putea ca instalațiile să pună probleme?





Klaus Iohannis: Nicio grabă nu poate să pună în dificultate pacientul. Niciodată nu trebuie făcute improvizații care pun în pericol viața pacienților și personalului medical. Nicio grabă în amenajarea unei secții nu poate fi folosită ca scuză în nerespectarea unor norme care nu sunt chiar foarte complicate. E destul de clar că improvizația nu trebuie acceptată în nicio circumstanță





Antena 1: De ce s-a luat decizia ca medicul să fie transferat în străinătate?





Klaus Iohannis: Această decizie s-a luat la ministerul Sănătății.







Antena 3: Ministrul Sănătății spunea că noi toți suntem vinovați. Care e partea dvs de vină?





Klaus Iohannis: O afirmație un pic nerumegată, nu toți suntem de vină, sunt de vină cei care au fost la guvernare, la conducere, cei care gestionează spitalele județene și care nu au alocat resurse, nu s-au îngrijit de calitatea personalului. Mai vinovați sunt cei care au vinovat mai mult în ultimii 30 de ani ș au permis ajungerea sistemului de sănătate în această stare. Mă refer la marele PSD, ăsta este vinovatul moral





Kanal D. Cum vor arăta sărbătorile în acest an?





Klaus Iohannis: Ele vor avea loc, ca în fiecare an, dar sub semnul pandemiei. Vor trebuie respectate toate măsurile în vigoare. Cu siguranță marile petreci nu vor putea să aibă loc, dar Crăciunul vine și așa





Adevarul: De ce România nu poate trata o persoană cu arsuri grave?





Klaus Iohannis: Reformele se fac cu o majoritate parlamentară solidă, care înțelege nevoia de reformă. Noi am avut din n2016 diverse guverne PSD-iste, dar au avut și o majoritate parlamentară care nu le-a folosit decât la irosirea banului public. Speranța mea e să se constituie o nouă majoritate parlamentară, în jurul PNL, care împreună cu mine poate să se apuce la modul foarte serios de reformarea marilor sisteme publice, pentru că altfel România nu poate merge mai departe. Acum, guvernul se luptă cu pandemia iar PSD pune frână la toate măsurile guvernamentale





DC News: Când veți merge în Republica Moldova?





Klaus Iohannis: Am avut o discuție cu doamna Maia Sandu ieri, am felicitat-o și la invitația domniei sale i-am promis că voi face o vizită imediat după ce va prelua funcția. Cu premierul am discutat la o oră după și am început să căutăm soluții pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova





Epoch Times: Cătălin Predoiu va rămâne ministru al Justiției în viitorul Guvern ?





Klaus Iohannis: Personal am fost un promotor al luptei anticorupție din prima zi de mandat. Eu cred că România are nevoie de luptă anticorupție eficientă. De cu totul altă părere a fost și este PSD, care în trei ani de guvernare a încercat să pună cizma pe gâtul justiției. Noi trebuie să reparăm tot ce s-a stricat, legislația, să intervenim cu măsuri clare, ferme, moderne, nu doar în a repara ce s-a stricat, ci pentru a pune la punct o legislație modernă, europeană, care ne scoate definitiv din zona statelor unde câteodată se mai poartă discuția în jurul statului de drept. Ați urmărit probabil că în ultima vreme când se vorbește în UE de această problemă, România nu mai este o temă. Demersul este unul lung și poate fi continuat doar cu o nouă majoritate solidă. Împreună cu ministrul Predoiu am convenit din primăvară să înceapă să lucreze la un pachet de legi. Esența acestui pachet a fost prezentată public, e în dezbatere publică, a asociațiilor, a mediilor de specialitate. După alegeri, propunerile vor merge în Parlament pentru a da un nou cadru întregului pachet. Dl Predoiu a pregătit acest pachet, cum alegerile sunt alegeri, nu cred că vă așteptați de la mine cine pe ce portofoliu îl văd, dar dl Predoiu a făcut o treabă bună până aici.