Reuniune cu ușile închise la Consiliul de Securitate al ONU privind conflictul Nagorno-Karabah

O reuniune cu uşile închise la sediul organizaţiei din New York a examinat situaţia din acest mic teritoriu muntos în care reluarea luptelor la 27 septembrie a făcut sute de victime.În cursul reuniunii, organizată la cererea Franţei, Rusiei şi a SUA, cei 15 membri ai consiliului s-au alăturat apelului secretarului general, Antonio Guterres, de a respecta armistiţiul.''Toată lumea a spus acelaşi lucru: situaţia este rea şi ambele părţi trebuie să se oprească şi să ţină seama de apelurile secretarului general la încetarea focului'', au raportat diplomaţii.Rusia, care deţine în prezent preşedinţia rotativă a Consiliului, lucrează la o declaraţie în acest sens, au adăugat diplomaţii.Textul, al cărui conţinut urmează să facă obiectul unui acord între membri în această săptămână, ar trebui, de asemenea, să solicite Armeniei şi Azerbaidjanului să reia negocierile sub egida Grupului de la Minsk, coprezidat de Franţa, Rusia şi Statele Unite.Creat în 1992 de Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa (OSCE), grupul are ca obiectiv să rezolve acest conflict teritorial. Cele două ţări din Caucaz au o dispută de lungă durată asupra Nagorno-Karabah, regiune din interiorul teritoriului azer, dar populată majoritar de etnici armeni.Deşi în 1994 a fost încheiat un acord de încetare a focului, în mod frecvent Armenia şi Azerbaidjanul se acuză reciproc de atacuri în Nagorno-Karabah şi de-a lungul frontierei dintre ele.