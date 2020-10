Culmea asfaltării în Dolj: O stradă a fost asfaltată doar pe jumătate. Primar: Asta este delimitarea făcută de Oficiul de Cadastru

Strada apare în domeniul public al Craiovei sub denumirea Preciziei, dar şi în domeniul public al comunei Cârcea sub denumirea de strada Siloz. O jumătate de stradă este în Cârcea, cealaltă jumătate este în Craiova.

Astfel, în urmă cu câteva săptămâni Primăria Cârcea a asfaltat doar partea ei de stradă. Cealaltă jumătate care ţine de oraşul Craiova a rămas neasfaltată.

"Noi avem un proiect de modernizare a reţelei de drumuri din localitate. Am modernizat toate drumurile care sunt în domeniul public al UAT Cârcea. La noi această stradă figurează sub denumirea de strada Siloz. Am amenajat partea dreaptă cu trotuar, cu tot. Am pus borduri şi am amenajat accesul către alei. Partea cealaltă nu ţine de noi. Eu nu pot să fac investiţii din bugetul localităţii Cârcea pe teritoriul Craiovei. Asta este delimitarea făcută de Oficiul de cadastru, pe mijlocul străzii. Conform noilor delimitări aceasta este graniţa dintre cele localităţi”, a declarat pentru Gazeta de Sud primarul din Cârcea, Valerică Pupăză.