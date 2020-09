Ce făcea ambasadorul SUA pe 11 septembrie: Am văzut turnurile prăbușindu-se și un oraș fantastic aproape paralizat. Nu ar trebui să se mai întâmple niciodată

”În urmă cu nouăsprezece ani, dușmanii lași ne-au luat de lângă noi aproape 3.000 de membri nevinovați ai familiei, prieteni și concetățeni. Victimele nevinovate erau din toate categoriile sociale și din toate mediile. Nu făcuseră absolut nimic pentru a-i răni pe cei care i-au atacat. Au fost o țintă doar pentru că provin din națiunea care reprezintă tot ceea ce urăsc dușmanii noștri – o țară care îmbrățișează libertatea, drepturile omului, decența și demnitatea individuală. Pentru simplul fapt că erau americani, au fost uciși în turnurile noastre, la Pentagon și pe câmpurile noastre. A fost o acțiune mișelească și josnică”, a declarat amabasadorul, într-un discurs susținut vineri, la BUucrești, cu ocazia comemorării victimelor atentatelor de la 11 septemrbie 2001.În context, Zuckerman a invocat experiența personală a acelei dimineți.”Știu că fiecare dintre voi, ca și mine, își amintește exact unde era în acea dimineață. Unii dintre voi ați fost în colțuri îndepărtate ale țării noastre sau în străinătate, unii dintre voi ați fost în New York sau Washington și ați privit voi înșivă cum se desfășura infamia. Eu eram în New York și am văzut turnurile prăbușindu-se și un oraș fantastic aproape paralizat. Este o imagine pe care nu o voi uita niciodată. Amintirile oribile din acea zi marchează un moment de cotitură de neuitat în viața mea. Știam atunci că lumea noastră se schimbase pentru totdeauna”, a comentat el.Vorbind despre lupta împotriva terorismului, Adrian Zuckerman a mai spus că acel moment de cotitură a arătat însă și curajul echipelor de intervenție și al armatei.”Știam că războiul împotriva terorii va fi la fel de dificil, pe cât este de esențial. Și știam că America poate realiza orice atunci când acționează cu hotărâre pentru un obiectiv clar. Am învins și vom continua să învingem dușmanii libertății și vom continua să îi vânăm pe cei care ar aduce violența în țara noastră. (...) Statele Unite sunt o forță care luptă pentru bine, pentru libertate, pentru decență umană și pentru democrație. Statele Unite vor proteja aceste valori împotriva tuturor celor care încearcă să ni le ia. Nu ne vom pleca niciodată în fața forțelor răului, terorismului, nedreptății și opresiunii”, a mai comentat el.