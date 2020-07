România a fost condamnată la CEDO în procesul Awdi-Rodipet / Hotârârea asupra daunelor s-a amânat / Cazul a fost instrumentat de Hosu, actuala șefă a DIICOT

Romania a fost condamnata de CEDO pentru incalcarea dreptului la proprietate, pentru că a instituit în mod abuziv sechestru pe bunurile Credit Europe Leasing IFN care nu aparțineau copmpaniei RODIPET. Curtea observă că „bunurile” în cauză erau bunuri mobile confiscate prin decizia DIICOT din iunie și octombrie 2010, ia în ceea ce privește chioșcurile de ziare, aceste active fiind în proprietatea unei alte societăți.





Concret, DIICOT a extins în 2001 ancheta din dosarul Rodipet asupra lui Hasan Awdi si a pus sechestru pe aproape 1.500 de chioscuri apartinand retelei Rodipet SA, dar unele dintre aceste chioscuri sechestrate apartineau Credit Europe Leasing IFN.





Decizia a fost luată în unanimitate. Curtea a avut următoarea componență: Yonko Grozev, președinte, Iulia Antoanella Motoc, Branko Lubarda, Carlo Ranzoni, Georges Ravarani, Jolien Schukking, Péter Paczolay.





Cazul a fost instrumentat la acea vreme de Giorgiana Hosu, actuala sefa a DIICOT.









Omului de afaceri Hassan Awdi a fost condamnat la opt ani închisoare în dosarul falimentării CFR Mesagerie, iar în acest moment este dat în urmărire generală pe site-ul Politiei Române.

În acest proces, Credit Europe Leasing a cerut despăgubiri, dar Curtea a amanât luarea unei decizii în acest sens dând părților un termen de 6 luni de zile pentru a se înțelege.

2.337.000 EUR reprezentând valoarea celor 779 de chioșcuri rezultate din raportul de evaluare contabil;

199.920 EUR, reprezentând valoarea celor șase autoutilitare;

38.000 EUR reprezentând valoarea camionului, astfel cum a rezultat din factura de cumpărare.

Compania sa solicitat, de asemenea, 10.000 EUR pentru daune morale. În plus, a solicitat 7.500 EUR cu privire la cheltuielile de judecată

Compania și-a exprimat în sfârșit disponibilitatea de a ajunge la un acord cu guvernul pârât.

Admite obiecțiile preliminare ale Guvernului în ceea ce privește neepuizarea căilor de atac interne și pierderea statutului de victimă și le respinge;

Admite plângerea în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1, și respinge restul cererii ca fiind inadmisibil;

Având în vedere circumstanțele cauzei, Curtea consideră că problema aplicării articolului 41 din Convenție nu este pregătită pentru a lua o decizie. În consecință, va soluționa procedura la o dată ulterioară, ținând cont de posibilitatea încheierii unui acord între statul pârât și compania reclamantă.

Solicită guvernului și companiei solicitantă să notifice Curții, în termen de șase luni de la data la care hotărârea devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din convenție, observațiile lor scrise cu privire la acest aspect și, în special, despre orice acord la care ar putea ajunge;

Amana procedura ulterioara si deleaga presedintelui Camerei puterea de a o solutiona, daca este cazul.





Cazul pe scurt:





In 22 iunie 2010, procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala fata de noua persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firma de difuzare de presa, dupa ce aceasta a fost privatizata.



Potrivit DIICOT, in toata perioada post-privatizare, respectiv ulterior incheierii contractului de privatizare 62/2003, administratorii SC Rodipet SA, profitand de inexistenta controlului post-privatizare, a controalelor vizand respectarea regulilor financiare, dar si de pozitia dominanta in AGA, au desfasurat o politica de falimentare a societatii concretizata in incheierea unor contracte de imprumut, consultanta, reprezentare, vanzare, prestari servicii, total defavorabile societatii.



Procurorii DIICOT sustin ca fratii Awdi Hassan si Awdi Mehdi, patronii Rodipet, au creat acestei societati un prejudiciu de 35,5 milioane de euro. Omul de afaceri Said Baaklini este certetat alaturi de acestia pentru complicitate la frauda.



Cei doi sunt acuzati ca, prin intermediul mai multor firme, aproximativ 70 de societati comerciale, au comis infractiuni de delapidare, constituire de grup infractional organizat si spalare de bani, prejudiciind statul roman. In aceasta cauza, in care cercetarile au fost demarate in cursul anului 2009, s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile. Astfel, au fost indisponibilizate 25 de imobile si 156 de autovehicule si utilaje.



In 2009, fostul presedinte al AVAS Mircea Ursache declara ca Rodipet va reveni in proprietatea statului, din cauza neindeplinirii prevederilor din contractul de privatizare de catre cumparator, firma Magnar Two, care a respins acuzatiile si a solicitat AVAS incheierea procesului de monitorizare. Rodipet Bucuresti a fost privatizata in anul 2003, cand Magnar Two a preluat integral firma.









Prin hotararea arbitrala a ICSID, comunicata partilor in 2 martie 2015 in dosarul ARB 10/13 in cauza Awdi si altii vs. Romania, a fost admisa in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii Hassan Awdi, Enterprise Buisness Consultants, Inc. si Alfa El Corporation vs Romania. Aceasta hotarare finalizeaza un litigiu inceput in 2010, in baza Acordului privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin care Hassan Awdi, Enterprise Buisness Consultants, Inc. si Alfa El Corporation au chemat in judecata Romania. Reclamantii au solicitat despagubiri pentru daune pretinse a fi cauzate, pe de o parte, de executarea gajului asupra actiunilor detinute de reclamanti la Rodiped S.A. si rezilierea contractului de privatizare a Rodipet S.A. si, pe de alta parte, de o neindeplinire de catre statul roman a obligatiei asumate prin contractul de privatizare a Rodipet S.A. Obligatia asumata de statul roman a constat in promovarea unei legislatii care sa asigure un regim privind concesionarea terenurilor pe care se aflau chioscurile Rodiped. S.A. Pe de alta parte, reclamantii s-au considerat prejudiciati de decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind restituirea imobilului cunoscut sub numele ¬Casa Bucur¬ catre proprietarii de la care fusese nationalizat abuziv, in conditiile in care acest imobil fusese achizitionat de o companie detinuta de reclamanti.