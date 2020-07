ULTIMA ORĂ Alina Bica a fost reținută în Italia / Fosta șefă a DIICOT are o condamnare de 4 ani și a fugit din țară

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, a fost reținută în Italia și va fi adusă în țară în perioadă următoare, a anunțat vineri seară șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu. Alături de Bica a fost arestat și omul de afaceri Ioan Bene.







„Au fost arestați pe teritoriul Italiei doi urmăriți internațional: Bica Alina Mihaela - urmărită internațional, cu mandat european de arestare, pentru infracțiunea de favorizare a infractorului, fiind condamnată la 4 ani de închisoare; și Bene Ioan - tot urmărit internațional, fiind condamnat la 6 ani și 2 luni de închisoare pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri și uz de fals”, a anunțat Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române.



Acesta a spus că nu poate face mai multe precizări, dar că, „în acest moment, cei doi sunt în custodia colegilor din Italia”.







Întrebat dacă Bica și Bene au fost arestați în același timp, şeful IGPR a explicat: „Au fost descoperiți în aceeași zonă, dar nu pot oferi mai multe detalii”.







„Vor fi prezentați unei instanțe, care va dispune demersurile de a-i aduce în țară”, a precizat Liviu Vasilescu.







Alina Bica a fost condamnată definitiv, în noiembrie 2019, la 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzată de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender. Alina Bica, fugară din România, a fost dată în urmărire internațională pentru executarea pedepsei, conform procedurii.





Cine este Ioan Bene



Ioan Bene Foto: Actual de Cluj Omul de afaceri Ioan Bene, a fost condamnat în 2018 de Curtea de Apel Cluj la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru dare de mită în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, și își executa pedeapsa în Italia, conform legilor din această țară, în libertate supravegheată.





Comunicatul IGPR





In urma cooperarii politienesti internationale, precum si a bunei relatii instiutionale intre ministrul afacerilor interne din Romania si ministrul de interne Italian, in aceasta seara, colegii din Italia au identificat si retinut doi urmariti internationali:



1. BICA Alina Mihaela, urmarita international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru favorizarea faptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.



2. BENE Ioan, urmarit international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru fals sub inscrisuri sub semnatura privata, dare de mita, evaziune fiscala. Acesta are de executat 6 ani si 2 luni inchisoare.



”Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predarii către Romania.







Alte detalii, cu privire la operatiune din aceasta seară, nu pot fi făcute publice, în acest moment, procedurile judiciare fiind inca in derulare. Este doar o chestiune de timp până îi vom aduce acasa”, a declarat șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu.











