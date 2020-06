Vloggerul "Colo", eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Nu mai are voie să posteze conținut pe rețelele sociale timp de două luni

Vloggerul Alexandru Bălan, cunoscut pe YouTube sub numele "Colo” și reținut de polițiști în dosarul în care este cercetat pentru că ar fi instigat la violență împotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar. El are interdicția de a publica conținut pe rețelele sociale, pe o perioadă de două luni, potrivit deciziei procurorilor, care îl acuză de instigare publică.





Poliția Capitalei a deschis o anchetă săptămâna trecută după ce vloggerul Alexandru Bălan a instigat la violarea minorelor, el povestind o experiență personală pe care a avut-o cu o fată de 16 ani. Tânărul a afirmat, într-un videoclip postat pe YouTube, cu referire la adolescente, că unele dintre ele merită "să le dai cu palmele, să le ții cu capul de pereți, să le pui piciorul pe față”.

"Colo” a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit deciziei Parchetului Judecătoriei Sectorului 2 București. El va fi pus de îndată în libertate, după efectuarea formalităților necesare."Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul este obligat să respecte interdicția prev. de art. 215 alin. 2 litera e) C.proc. pen. - să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta - postarea în spațiul online (de ex. YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok) de videoclipuri de tip live streaming, vlog", este decizia procurorilor."În luna august 2019, inculpatul a realizat un videoclip de tip vlog/live streaming în care își instiga urmăritorii și abonații să realizeze infracțiuni de viol cu precădere asupra persoanelor de sex femeiesc minore, considerând că aceste fapte sunt justificate având în vedere aspectul fizic al acestora și vestimentația sumară, videoclip ce a fost înregistrat și postat pe platforma online YouTube, videoclipul fiind vizualizat de aproximativ 77.000 de persoane", au transmis printr-un comunicat de presă procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 2.Ulterior, vloggerul și-a cerut scuze: "Tot acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câţiva ani. A fost o glumă extraordinar de proastă. Îmi cer scuze în mod oficial pentru că clipul meu a deranjat. Nu reprezintă în niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire"."Colo" este urmărit pe YouTube de peste 850.000 de persoane.