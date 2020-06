[P] Sunt corporat(r)ist, deci exist! Iau Sargenor și nu mai sunt trist!

Așa că acest articolaș cât pentru o mică pauză nu vorbește despre cum obosesc corporatiștii, ci despre cum pot obosi mai puțin oamenii care vin zi de zi și care chiar muncesc pe rupte la birourile din corporații.Ca să fie simplu, scurt, și cu izul revoluționar al lui “libertate, egalitate, fraternitate!”, ne-am rezumat tot la o formulă simplă de trei: “mișcare, gustare, schimbare!”Sunt studii care dovedesc că celebra vorbă din popor: “pauzele lungi și dese, cheia marilor succese” are o doză foarte mare de adevăr. Un studiu din 2011 de la Universitatea din Illinois a răsturnat vechea paradigmă a scăderii atenției. Nu, atenția nu scade, doar se mută spre altceva, iar pauzele (scurte) ne ajută să readucem atenția pe ce vrem noi, și chiar cresc productivitatea. Cât despre pauzele ceva mai lungi, un studiu din 2013 de la Universitatea Princeton a arătat că exercițiile fizice duc la eliberarea unui nerotransmițător numit GABA (acidul gamma- aminobutiric), care ajută creierul să se relaxeze. Așa că, pe lângă pauzele scurte și dese, e bine să luăm din când în când câte o pauză mai lungă, activă.- cât mai sănătoasă. Sau mai bine chiar o pauză lungă de masă. O cercetare realizată de Tork în 2018 arată cât de importante sunt pauzele de masă, versus tendința de a fi din ce în ce mai neglijate de către angajații din Statele Unite. O pauză de masă suficient de mare înseamnă deconectare, ocazia de a ne hrăni mai sănătos și e o ocazie importantă de socializare. Iar socializarea scade stresul, întărește legăturile de la birou, și poate fi chiar o sursă de creativitate și soluții out of the box pentru anumite probleme. Iar pentru creșterea capacității de concentrare, ai o mână de ajutor de la Sargenor Einstein spunea că numai un nebun face lucrurile în același fel, așteptând rezultate diferite. Schimbarea de strategie e cheia succesului în orice bătălie de pe lumea asta, deci e esențială și în lupta cu oboseala de la birou. Așa că, indiferent că lumina din cubicul ne obosește ochii sau că șeful are chef de ședință exact cât suntem mai încărcați ca niciodată, e important să încercăm să schimbăm aceste lucruri. O lumină mai caldă, o zi fără retele sociale la birou (dar o seară mai lungă cu prietenii), sau curajul de a amâna o ședință pot face minuni în ce privește oboseala – și mai ales în încrederea noastră că putem controla lucrurile.Succes! Și vă lăsăm cu o altă urare înțeleaptă din popor: “serviciu ușor!”. Adică un job plin de împlinire, cu multe mâini și idei de ajutor - și o mână de ajutor de la Sargenor