Proteste în SUA: Fiica primarului New York-ului a fost arestată

Un oficial al forțelor de ordine a declarat, pentru Associated Press, sub acoperirea anonimatului, că fata demnitarului, Chiara de Blasio, în vârstă de 25 de ani, a fost arestată sâmbătă noaptea.Potrivit raportului poliției obținut de The New York Post, fiica primarului Bill de Blasio a refuzat să părăsească o stradă din Manhattan, deși forțele de ordine dispuseseră evacuarea din cauza protestatarilor care aruncau cu diverse obiecte.Chiara de Blasio, care este de culoare, a fost eliberată ulterior.Primarul Bill de Blasio nu a făcut nicio trimitere la incident în cadrul conferinței de presă de duminică. Nici primăria nu a comentat incidentul.