Prefectul de Ialomița cere punerea orașului Țăndărei în carantină totală / Militarii au fost trimiși să-i păzească pe cei aflați în izolare sau carantină

Potrivit autorităţilor din Ialomiţa, 800 de persoane s-au întors din străinătate şi ar fi trebuit să stea în carantină sau în izolare la domiciliu. Oamenii nu ar fi respectat însă măsurile impuse. „Au venit foarte mulţi într-o perioadă scurtă de timp. Din 45 de persoane confirmate la nivel de judeţ într-un timp foarte scurt, 29-30 sunt numai de acolo. Dintr-un număr de 5 decedaţi la nivel de judeţ, 4 sunt numai de acolo. Numărul lor cu siguranţă va creşte pentru că nu au fost respectate măsurile minime de prevenţie”, a declarat, pentru Mediafax, Toniţa Manea, prefectul judeţului Ialomiţa.Potrivit acestuia, de vineri, locuitorii din Ţăndărei sunt păziţi de armată, iar numărul forţelor de ordine pe străzile din Ţăndărei a fost dublat.Autorităţile din Ialomiţa au cerut Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă să dispună „carantină totală” la Ţăndărei.„Având în vedere specificul şi solicitările doamnei primar de acolo (...) am hotărât să aduc în atenţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă acest aspect. A fost aprobat în unanimitate pentru că opinia publică ar fi de acord cu acest lucru şi am înaintat Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă această decizie a Comitetului Judeţean pentru că dumnealor nu respectă regulile, merg şi chiar ies din localitate, merg în localităţile limitrofe, am avut o sesizare în sensul acesta. Ziua nu sunt văzuţi pe stradă, dar ei socializează, probabil merg prin spatele curţilor”, a mai spus Toniţa Manea, prefectul judeţului Ialomiţa.Potrivit reprezentanţilor autorităţilor din Ialomiţa, aproximativ 23 de militari au ajuns vineri în Ţăndărei şi, alături de jandarmi şi poliţişti, vor verifica respectarea măsurilor impuse prin ordonanţe.