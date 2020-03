Bistrița: Bărbat aflat în izolare acasă, mort după ce a fost prins sub un camion pe care-l repara

Izolare de coronavirus in Romania

Un bărbat de 47 de ani din localitatea Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud, aflat în izolare la domiciliu după ce s-a întors din străinătate, a murit, marți, prins sub un camion pe care îl repara, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Bistrița Năsăud au declarat, marți, că vehicul era parcat pe terenul unui imobil în care locuia bărbatul decedat.„Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Ilva Mică, în timp ce efectua reparații la un autotren, a fost prins sub cabina acestuia, fiind accidentat mortal. Bărbatul se întorsese, marți, din străinătate și se afla în măsura izolării la domiciliu. Autotrenul era parcat pe terenul aferent imobilului în care acesta locuiește. Politiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a avut loc evenimentul”, au spus polițiștii.Pompierii de la ISU Bistrița-Năsăud au precizat, la rândul lor, că au intervenit la cazul de la Ilva Mică și au scos bărbatul de sub camion, acesta fiind în stop cardiorespirator. Acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat.