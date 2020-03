Iohannis: PSD continuă să se agaţe cu disperare de mecanismele puterii / 2020 este un an decisiv

"Disperarea cu care PSD continuă să se agaţe de mecanismele puterii şi insistă să blocheze orice iniţiativă de reformă nu poate însemna decât un singur lucru, că lucrurile au început să se întoarcă, încet, dar sigur, către normalitate. 2020 este un an decisiv. Trebuie să realizăm importanţa momentului politic pe care România îl traversează în prezent, miza esenţială a stabilităţii şi predictibilităţii pentru următorii ani. Şi este timpul să alegem cum vrem să fie România noastră. (...) Responsabilitatea trebuie să ghideze permanent deciziile politice, iar convingerea mea fermă este aceea că atunci când există bună-credinţă şi înţelepciune, vom găsi cele mai bune soluţii şi vom depăşi orice obstacol", a declarat Iohannis la Gala Women in Economy 2020, de la Ateneul Român.El a criticat guvernările PSD şi a susţinut că în câteva luni de guvernare a PNL au fost iniţiate reforme de mult timp amânate în domenii prioritare precum: infrastructură, energie, economie, muncă, administraţie."Dacă ne uităm la ceea ce a lăsat PSD în urmă, la politica nefastă a guvernelor din ultimii ani, care, deşi s-au intitulat 'sociale', au neglijat tocmai solidaritatea şi coeziunea, vedem inegalităţi crescute, analfabetism funcţional, un sistem medical dezechilibrat, o administraţie de multe ori ineficientă şi opacă. Acestea sunt doar câteva dintre provocările de reformă cărora, împreună, trebuie să le facem faţă. Există însă semnale clare pentru a avea speranţă şi încredere în viitor. Hotărârea cu care românii, începând cu anul trecut, au spus 'nu' unei voinţe politice antieuropene şi şi-au cerut, astfel, dreptul de a fi ascultaţi şi reprezentaţi aşa cum se cuvine nu lasă loc de interpretări. Am spus-o şi o repet, avem nevoie de o resetare, pentru ca ceea ce începem să construim să dureze", a spus şeful statului.Potrivit lui Iohannis, spiritul antreprenorial rămâne cel mai eficient motor al unei economii dinamice, competitive şi inovatoare."România normală este o Românie competitivă într-o Europă a valorilor democratice. Modul în care înţelegem să acordăm atenţie importanţei valorilor şi ierarhiei acestora în societate ne defineşte nu doar ca oameni, ci şi ca ţară. Noi, românii, credem în valorile fundamentale ale civilizaţiei europene, în democraţie şi libertate, în dreptate, pluralism politic, stat de drept, integritate, egalitate în faţa legii şi mai mult decât orice credem în libertatea de a alege pentru noi şi de a acţiona conform alegerilor făcute. Cred cu tărie că economia liberei iniţiative este cea care asigură prosperitate durabilă şi garantează stabilitatea democratică şi că spiritul antreprenorial rămâne cel mai eficient motor al unei economii dinamice, competitive şi inovatoare", a afirmat preşedintele.El a arătat că o parte importantă a activităţilor din primul său mandat a fost dedicată susţinerii iniţiativei antreprenoriale şi a valorilor economiei de piaţă."Voi rămâne şi în acest mandat la fel de dedicat consolidării României antreprenoriale. Voi uza în continuare, în ciuda opoziţiei celor rămaşi ancoraţi în trecut, de toate prerogativele funcţiei prezidenţiale pentru a mă asigura că iniţiativa antreprenorială rămâne unul dintre pilonii principali ai dezvoltării României", a precizat Iohannis.Preşedintele a menţionat că statisticile arată o creştere la nivel mondial a implicării antreprenoriale a femeilor şi că România este peste media globală în acest domeniu, indicând că aproape 40% dintre asociaţii firmelor active astăzi în România sunt femei."Trebuie să recunoaştem, creativitatea femeilor în zona de business, şi nu numai, potenţialul lor antreprenorial, hotărârea cu care se implică sunt departe de a fi valorizate aşa cum ar trebui, şi mă refer inclusiv la piedicile generate de decalajele regionale şi la cele între mediul urban şi rural. O spun deschis, sprijin orice program care îşi propune să susţină dezvoltarea calitativă a economiei, să stimuleze competitivitatea şi inovarea în economia ţării noastre. Iar afacerile dezvoltate de femei sunt o parte integrantă a României antreprenoriale, pe care o susţin cu toată încrederea", a spus Iohannis.Între participanţii la eveniment s-au numărat premierul interimar Ludovic Orban, miniştri, ambasadorii Germaniei, Franţei şi SUA.