Femeie sfătuită de părinți să își mute copilul la o altă clasă după ce ar fi refuzat să dea bani pentru cadoul învățătoarei și pentru alfabetar: Ajunge, vreau o Românie frumoasă

O femeie din Oradea, profesoară de liceu, spune că ar fi fost sfătuită de către părinții colegilor de clasă ai fiicei sale să își mute copilul la altă clasă după ce a refuzat să dea bani pentru cadoul învățătoarei și pentru achiziționarea unor perdele și a unui alfabetar. Mihaela Ichim a postat pe pagina sa de Facebook fragmente dintr-o conversație în acest sens de pe un grup de WhatsApp al părinților copiilor din clasa fiicei sale.





"Dragi părinți, căci vouă mă adresez, este inadmisibil unde s-a ajuns. Unde am ajuns noi, ca oameni. Vedeți reacțiile părinților, ai căror copii sunt în clasă cu fetița mea, la școala <Nicolae Bălcescu> din Oradea. Reacție venită în urma refuzului meu de a da bani pentru cadoul doamnei învățătoare și pentru achiziționarea unor perdele și a unui alfabetar.

"Nu am făcut-o din răutate, ci pentru că lucrez în învățământ și știu, după 17 ani de dăruire, că lucrurile se pot face și altfel, nu doar stând cu mâna întinsă în fața părinților. Avem proiecte europene, avem ONG-uri foarte implicate, care lucrează pe proiecte cu școli, avem sponsorizări, avem bani de la primării. Doar că lucrurile astea ar trebui făcute de cadrele didactice și manageri gratis și cu multe ore petrecute în fata calculatorului”, scrie femeia.

Ea spune că a da un cadou unui cadru didactic este ilegal, dar și imoral.





"De ani de zile încercăm să schimbam țara asta, pentru că ne plângem de indiferența și șpăgile care domnesc în toate instituțiile statului, dar noi, ca actori principali, nu facem nimic sau chiar contrariul. Să ajung să fiu <sfătuită> să-mi mut copilul în altă clasă, e prea mult. Pentru mine și pentru copilul meu. Ajunge. Vreau o Românie frumoasă”, a mai scris Mihaela Ichim.

Potrivit capturilor de pe WhatsApp, femeia este sfătuită să își mute copilul la altă clasă, argumentul fiind că nu este normal ca unii părinți să contribuie, iar alții, nu.





Șeful ISJ Bihor, Alin Novac, a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax, că instituția pe care o conduce dezaprobă și nu încurajează astfel de practici ale părinților.





"Se vede din declarațiile doamnei Ichim că nici școala, nici cadrele didactice nu solicită nimic de la părinți. Sunt discuții private între părinți la care reprezentanții școlii nu participă. Nimeni de la unitatea de învățământ nu a făcut vreo recomandare să fie mutat vreun elev în altă clasă. Să nu amestecăm școala în discuții de pe grupuri private. De asemenea, nu se pune problema achiziționării unor perdele sau a unui alfabetar, clasa respectivă fiind dotată cu tot ceea ce este necesar procesului educativ”, a spus Novac.





La rândul său, directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Oradea, Gheorghe Troie, care conduce unitatea de învățământ de 8 ani, a spus că a discutat cu părinții, cărora le-a spus că nu au voie să facă astfel de insinuări.





"Am stat de vorbă cu părinții acelei clase, una pregătitoare cu 15 elevi, și le-am spus că au greșit pentru că nu are nimeni voie să facă astfel de insinuări. Noi nu avem fondul școlii, nu cerem bani părinților, nu este nevoie de cadouri, sunt condiții mai mult decât rezonabile în școală. S-a vorbit și cu doamna învățătoare, care este de o probitate morală deosebită. Am avut, marți, o ședință cu acei părinți și am temperat excesul lor de zel, spunându-le că au greșit. Mi-au promis că desființează acel grup de discuții”, a menționat Troie.





În ceea ce privește banii solicitați de unii părinți pentru perdele, directorul școlii a explicat că el nici acasă nu are perdele așa de frumoase ca la școală, iar legat de alfabetarul de pe perete a afirmat că lipsesc două-trei litere de plastic care se pot completa, fără să fie nevoie să se apeleze la părinți.





Gheorghe Troie a precizat că școala pe care o conduce a câștigat un proiect al Primăriei Oradea, în valoare de 200.000 de euro, fiind prima unitate de învățământ dotată cu table inteligente instalate în toate cele 40 de săli de clase.