DIICOT a început urmărirea penală față de 16 persoane în dosarul în care a fost audiat Codrin Ștefănescu

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Caraș-Severin a dispus efectuarea urmăririi penale față de 16 persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, șantaj, complicitate la șantaj, abuz în serviciu. După ce a fost audiat în dosar, fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a spus că toți din dosar sunt suspecți. ”Eu sunt suspectul care am venit în judeţ de două ori”, a declarat Ștefănescu.

Ancheta care îl vizează pe Codrin Ştefănescu, dar și pe alţi membrii PSD se referă la schimbări pe criterii politice în instituţii din judeţul Caraş-Severin.

"În cauză s-a stabilit că, la sfârşitul anului 2018, la nivelul judeţului Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat având drept scop obţinerea unor profituri materiale prin subordonarea cât mai multor instituţii publice (prin şantajarea conducătorilor acestor instituţii), care să le asigure accesul la banii publici şi, implicit, posibilitatea de a-i împărţi între membrii grupului. Astfel, în luna decembrie 2018, membrii grupului infracţional organizat s-au folosit de posibilitatea numirii unei persoane apropiate la conducerea organizaţiei judeţene a unui partid politic, în scopul preluării controlului asupra tuturor instituţiilor publice de la nivelul judeţului Caraş-Severin şi asupra altor unităţi publice, care dispun de fonduri financiare importante, în scopul însuşirii sumelor de bani prin contracte de servicii şi lucrări executate parţial sau fictiv", arată un comunicat al DIICOT.

Procurorii spun că, pentru preluarea controlului asupra instituţiilor publice din judeţul Caraş Severin, grupul infracţional urmărea schimbarea din funcţii a şefilor acestor instituţii publice şi înlocuirea acestora cu persoane obediente sau apropiate de liderii grupării.

”Înlocuirea șefilor instituțiilor se putea realiza doar în situații excepționale, respectiv în cazul săvârșirii unor fapte penale sau a unor abateri disciplinare grave. Pentru realizarea acestui scop, membrii grupului infracțional au ticluit crearea artificială a unor presupuse abateri disciplinare grave săvârșite de către conducătorii instituțiilor pe care urmăreau să îi schimbe din funcțiile deținute.

Pentru a amplifica gravitatea presupuselor abateri disciplinare, membrii grupului publicau periodic articole în mass media locală controlată de către aceștia, articole ce aveau ca scop crearea unui pretext pentru declanșarea de controale disciplinare și crearea unor presiuni mediatice asupra modului de efectuare a controalelor”, mai arată comunicatul DIICOT.

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, citat vineri la Reşiţa în dosar, a declarat că toţi cei audiaţi au calitatea de suspect.

"În acest dosar toţi suntem suspecţi. Eu sunt suspectul care am venit în judeţ de două ori, o dată în ianuarie anul trecut, o dată cu constituirea unei echipe interimare de conducere a PSD Caraş-Severin, când am stat puţin timp, şi a doua oară în luna martie, când am venit împreună cu mai mulţi colegi din conducerea centrală a partidului şi mai mulţi miniştri şi am stat şase ore pentru a asista la alegerile judeţene de partid", a afirmat Codrin Ştefănescu, potrivit Agerpres.

El a exclus orice implicare a celor din fosta conducere centrală a PSD în chestiuni care priveau strict organizaţiile judeţene.

"Am fost să dau o declaraţie în calitate de fost secretar general al partidului. Sunt alături de colegii mei în această chestiune prin care trec. (...) Întotdeauna, prin statutul nostru, al partidului, de când ne-am înfiinţat, PSD a respectat următoarele trei reguli: niciodată, conducerea centrală nu s-a băgat în deciziile pe care le ia organizaţia judeţeană de partid, începând cu listele de consilieri locali, municipali, judeţeni, candidaţii pentru Parlament, pentru secretarii de stat ori miniştri, toate au fost propuneri venite din partea judeţelor. Niciodată, cei de la centru nu s-au implicat în a numi un om într-o funcţie, într-un judeţ", a subliniat Ştefănescu.