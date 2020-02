Teodor Meleșcanu, citat la DNA în dosarul în care agentul guvernamental a schimbat apărarea statului la CEDO în cazul Dragnea vs. România - surse

Fostul șef al Senatului Teodor Meleșcanu a fost citat la DNA pentru audieri într-un dosar deschis după ce fostul agent guvernamental la CEDO Viorel Mocanu a schimbat apărarea statului în cazul Dragnea vs. România, în perioada în care Meleșcanu era ministru de Externe, potrivit unor surse judiciare citate de Digi 24. Contactat de HotNews.ro, Meleșcanu a susținut că nu știe motivele pentru care a fost chemat de procurori, dar că nu crede că este vorba despre acest dosar, pentru că a mai fost audiat în urmă cu câteva luni, iar de atunci nu a mai fost anunțat nimic. Amintim că HotNews.ro a constatat, consultând documentele depuse la CEDO, că în februarie 2019 Viorel Mocanu a schimbat linia de apărare a României în procesul deschis de Liviu Dragnea la CEDO, cerând aplicarea precedentului invocat chiar de avocatul lui Dragnea.

Contactat de HotNews.ro, Teodor Meleșcanu a spus că fusese citat la DNA pentru luni, dar audierea a fost amânată la solicitarea sa, pentru că a avut o "acțiune cu partidul". El a susținut că va merge probabil în cursul acestei săptămâni, dar că nu știe motivul, ci doar faptul că a fost citat în calitate de martor.

"Trebuie să mă duc să văd despre ce este vorba, chiar nu știu", a spus Meleșcanu.

Întrebat dacă citarea sa are legătură cu faptul că în perioada în care era ministru de Externe a semnat un memoriu privind linia de apărare schimbată a agentului guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dragnea contra României, Meleșcanu a răspuns: "Nu cred. Eu pentru asta am fost la DNA acum 6-7 luni și am dat o declarație. De atunci nu m-au mai chemat".





Memorandumul intern a fost înaintat lui Meleșcanu de către agentul guvernamental la CEDO de atunci, Viorel Mocanu, conform documentului intrat în posesia HotNews. Pe documentul intrat în posesia HotNews.ro apare în fotocopie și semnătura lui Teodor Meleșcanu, la „Aprob”.





Amintim că în anul 2016 Liviu Dragnea a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul Fraude la Referendum, fapt care avea să-l împiedice apoi să ia funcția de prim-ministru al României, ca președinte al PSD, partidul care a câștigat alegerile parlamentare din 2016. În anul 2017, Liviu Dragnea a deschis la CEDO un proces împotriva statului român prin care spera să obțină apoi la Înalta Curte de Casație și Justiție revizuirea sentinței din Dosarul Referendumul. Aceasta după ce, pe 24 aprilie 2017, ICCJ îi respinsese și contestația la executare.





Foarte pe scurt, Dragnea s-a plâns la CEDO că un magistrat asistent s-a aflat printre cei care au semnat motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România de condamnare. Avocatul lui Dragnea, irlandezul Bernard O'Connor, a invocat jurisprudența CEDO în cazul „Cerovsek și Bozicnik v. Slovenia”.





În 6 decembrie 2018, fostul agent guvernamental la CEDO, de dinaintea lui Mocanu, Catrinel Brumar, a combătut argumentele avocatului lui Dragnea și a argumentat că nu se aplică precedentul din Slovenia.





În 12 februarie 2019, cu o săptămână înainte de un termen limită stabilit de CEDO pentru ca guvernul să aducă observații suplimentare în dosar, premierul Dăncilă a demis-o pe Catrinel Brumar. În locul ei, Dăncilă l-a numit în aceeași zi pe Viorel Mocanu.





În 11 martie 2019, Mocanu a depus observațiile suplimentare în dosarul Dragnea contra României, în care menționează aplicarea precedentului invocat chiar de avocatul lui Dragnea, așa cum a arătat HotNews pe larg.





Observațiile lui Viorel Mocanu din 11 martie 2019, trimise la CEDO, au fost primite cu entuziasm de avocatul lui Dragnea, care a arătat Curții de la Strasbourg că astfel guvernul român îi dădea dreptate reclamantului Dragnea, așa cum a relatat HotNews.ro în luna mai, după ce a consultat documentele în Franța.





De altfel și în memorandumul care apare ca fiind semnat de Teodor Meleșcanu se arată, printre altele, că prin procedura urmată la ÎCCJ pentru sentința definitivă de condamnare a lui Dragnea „totodată se încalcă principiul fundamental ce reglementează secretul deliberării”.