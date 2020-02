Cătălin Predoiu, despre acuzațiile de plagiat la adresa lui Bogdan Licu: Nu există niciun verdict oficial al unei autorități competente

Bogdan Licu a fost acuzat de plagiat în teza de doctorat susținută la Academia SRI, sub coordonarea lui Gabriel Oprea. El a susținut că nu a plagiat, iar în martie 2016 anunța că renunță la titlul de doctor.

Jurnalista Emilia Șercan a scris în PressOne că Bogdan Licu a dat în judecată Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și Academia SRI, în tentativa de a opri procedurile de verificare a tezei sale, dar și Ministerul Educației, pentru a-l obliga să-i retragă titlul de doctor, la care vrea să renunțe benevol. În acest război juridic, Academia SRI a tergiversat procedurile de verificare a acuzațiilor de plagiat timp de trei ani și jumătate.

Intitulată "Corupția - risc major la adresa securității naționale”, teza de doctorat a actualului procuror general interimar al României este plagiată după cărți de specialitate, cursuri universitare, legi sau pagini de internet. Acesta și este motivul pentru care teza de doctorat a lui Bogdan Licu are aparența unei lucrări încropite în pripă, cu porțiuni însăilate fără o foarte mare coerență și consistență, și cu multe greșeli de ortografie. De altfel, în lucrare nu poate fi identificată o ipoteză pe care aceasta o urmărește, o paradigmă în care să fie plasată tematica sau o parte de cercetare care să ofere tezei originalitate și o contribuție concretă la progresul științei. Teza de doctorat a lui Licu are 445 de pagini și o bibliografie anemică în raport cu volumul acesteia: 21 de site-uri de legislație, 83 de cărți, 12 reviste și surse de pe internet. În schimb, lucrarea are 359 de note de subsol, cea mai mare parte a lor fiind identificate ca plagiate odată cu conținutul tezei.