Asociația „Inițiativa pentru Justiție” îi cere Procurorului General să preia de la secția specială dosarul în care este urmărită Crina-Elena Muntean, o judecătoare ce a criticat SIIJ

Punerea sub învinuire a doamnei judecător Crina-Elena Muntean a survenit în contextul judecării unei acţiuni disciplinare ce, în apreciarea noastră, prezintă aspecte evidente de nelegalitate;

Este de asemenea evidentă existenţa unor acţiuni coordonate de intimidare a acesteia prin declanșarea unor mecanisme aparent legale;

Doamna judecător Crina-Elena Muntean a formulat o cerere de recuzare a doamnelor judecător Evelina Oprina, Lia Savonea şi Gabriela Baltag, având în vedere că acestea s-au remarcat, în mod deosebit, prin susţinerea constantă a dnei procuror Adina Florea pentru funcţia de procuror-şef al SIIJ;





În cerere, doamna judecător a susţinut existenţa unor interese nocive actului de justiţie, a unor acţiuni concertate ce implică atât persoane din afara sistemului judiciar, cât și din cadrul Inspecţiei Judiciare, precum şi membri ai Consiliului Superior al Magisraturii;





Aceste interese s-au materializat în veritabile vendete împotriva magistraţilor de bună-credință, neaserviţi influențelor străine, contrare bunei înfăptuiri a actului de justiţie;





Asociația Inițiativa pentru Justiție ține să reamintească că anchetele efectuate de către doamna procuror Adina Florea la SIIJ au fost criticate în spaţiul intern şi internaţional;

Adina Florea a reținut că înalții oficiali europeni ar fi acționat împreună cu procurorul general de atunci, domnul Augustin Lazăr. Acționând așa, a încălcat deliberat imunitate diplomatică a membrilor Comisiei Europene și a compromis orice credibilitate a Secţiei de Investigare a Infracţiunilor comise de Magistraţi;

Acuzațiile formulate în ancheta vizându-l pe fostul procuror-şef al Direcției Naționale Anticorupție, dna Laura Codruţa Kövesi au fost în totalitate desfiinţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; ancheta s-a remarcat, de asemenea, prin absurdul încadrărilor juridice;





Toate aspectele relatate mai sus se constituie în veritabile ameninţări în ceea ce privește independenţa judecătorilor, care reprezintă o cerinţă esenţială a statului de drept.





În iulie judecătoarea Crina-Elena Muntean a acordat un interviu publicaţiei Newsweek, în care s-a poziţionat radical critic faţă de Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Jusţitie, Inspectia Judiciară şi actualul Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, susţinând că:„Au fost promovate mai multe acţiuni disciplinare împotriva unor magistraţi, care s-au evidenţiat prin atitudini incomode, atât unor persoane ce deţin funcţii importante în sistemul judiciar, cât şi unor persoane politice. Cred că putem vorbi nu de tendinţe, ci de acţiuni concrete ale Inspecției Judiciare, menite a sancţiona magistrații care în prezent reacţionează la acele probleme ce au creat convulsii şi poziţionări diferite în sistemul judiciar”.„După raportul GRECO, nu cred că mai rămân multe de spus despre această Secţie. Dincolo de asta, faptul că scurta perioadă de funcţionare a acestei secţii a readus în discuţie şi în atenţia publică toate reproşurile adresate până nu demult DNA, toate acele aspecte calificate negativ şi prin evocarea cărora s-a justificat însăşi înfiinţarea acestei secţii - scurgerile de informaţii din dosare penale în presă, mediatizarea excesivă a dosarelor aflate în faza de urmărire penală, măsuri preventive invalidate de instanţe, o selecție a persoanelor vizate de dosarele secției - a compromis în mod ireversibil credibilitatea acesteia”, a mai spus aceasta.Muntean este cercetată într-un dosar în care sunt urmăriți penal foștii procurori ai DNA Oradea, Cristian Ardelean și Ciprian Man, dosar deschis după ce un avocat a făcut publică o înregistrare audio în care ar apărea procurori de la DNA Oradea care discută despre acţiuni de intimidare a judecătorilor. ”În opinia mea, acuzaţiile formulate au la bază, modul - incomod persoanelor neconformate legii - în care mi-am exercitat profesia şi funcţiile administrative. Consider că punerea mea sub învinuire reprezintă un act de vendetă. Am să-l dovedesc”, a declarat judecătoarea pentru Newsweek, într-un material publicat zilele trecute. ”În exercitarea funcţiilor administrative am instituit măsuri care au eliminat vulnerabilităţile din perioadele anterioare, vizând judecarea dosarelor penale. Aceste măsuri au contribuit la eficientizarea justiţiei penale locale, nu doar în ce priveşte dosarele DNA, ci şi dosarele celorlalte unităţi de parchet locale, bunăoară, DIICOT, unde de asemenea sunt dosare importante. Evident, persoane influente, aflate în conflict cu legea penală, nu agreează o justiţie de acest tip”, a spus Crina Elena Muntean.Potrivit comunicatului, Asociația Inițiativa pentru Justiție „îşi reafirmă rolul de a milita pentru o justiţie independentă, pentru respectarea valorilor statului de drept, pentru condamnarea oricăror forme de încălcare a acestora și tocmai de aceea condamnă, în mod public, acţiunile de hărţuire a unor magistraţi.”Aceasta reaminteşte că „Inspecţia Judiciară este condusă de către un inspector-șef care a beneficiat de o numire politică în această funcţie, iar Inspecţia Judiciară a înregistrat un număr record de respingeri ale acţiunilor disciplinare promovate împotriva magistraţilor.”