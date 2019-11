Artista Jennifer Lopez a povestit cum a reacționat atunci când un regizor ”a vrut doar să-mi vadă sânii” în timpul unei probe pentru costume, notează platforma Independent, citată de Mediafax. Jennifer Lopez a dat publicității amănuntele întâlnirii cu un regizor de film care i-a cerut să dezbrace partea de sus a costumului în timpul probelor pentru o peliculă în care urma să apară.







Jennifer Lopez a dat publicității amănuntele întâlnirii cu un regizor de film care i-a cerut să dezbrace partea de sus a costumului în timpul probelor pentru o peliculă în care urma să apară.



”Un regizor a venit la probele de costum și mi-a cerut să îmi dau jos bustiera... pentru că urma să apar dezbrăcată în film”, a spus ea, ”A vrut doar să-mi vadă sânii”.



Lopez a povestit că a reacționat imediat cu toate că ”a intrat în panică” atunci când a auzit solicitarea ”deplasată” a cineastului, dar că persoana care realiza costumele a nu a spus nimic.



“I-am zis, «Nu suntem pe platoul de filmare». M-am apărat. Dar e nostim pentru că pe moment am intrat în panică. Și, apropo, era o creatoare de costum în cameră, deci mai era o femeie de față când el a zis asta și eu i-am spus «nu»”.



Artista a povestit: ”Norocul meu, a ieșit din mine un pic din ce ține de Bronx și am făcut «Nu trebuie să-ți arăt [sânii]. Pe platoul de filmare o să-i vezi”. Actrița și-a amintit și că regizorul și-a cerut scuze în aceeași zi.



Lopez se numără printre artiștii care se așteaptă să fie nominalizați la premiile Oscar pentru rolul ei din ”Hustlers”. Vedeta a spus că de data aceasta lucrurile au stat altfel la filmări mai ales că din echipa de producție a făcut parte și un consilier angajat special pentru a asigura sprijinul actorilor pentru scenele care implicau nuditate.



”Era o persoană care înțelegea despre ce e vorba și putea să spună «lucrurile astea sunt în regulă», sau «asta nu e prea bine». Ne-a făcut pe toți cei care eram pe platou să fim relaxați în legătură cu ceea ce făceam, mai ales că erau multe actrițe care apăreau pe jumătate dezbrăcate, topless”, a povestit Lopez.



Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, este actriţă, dansatoare, cântăreaţă şi femeie de afaceri. Lopez a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul "Trenul cu bani/ Money Train" (1995). Primul ei rol important a fost cel din drama biografică "Selena" (1997), care i-a adus un premiu ALMA şi o nominalizare la Globul de Aur. Jennifer Lopez a jucat apoi în filmul cu succes de casă "Anaconda" (1997) şi a obţinut un al doilea premiu ALMA pentru rolul din "Out of Sight" (1998), graţie căruia a devenit totodată actriţa latino-americană cel mai bine plătită din lume. Jennifer Lopez militează pentru respectarea drepturilor omului şi sprijină funcţionarea Spitalului pentru copii din Los Angeles.