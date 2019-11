Vot fără cozi în Italia: „Pe 26 mai am strigat şi am cerut, acum am obţinut: deci, se poate”

129.711 de români au votat la cele 142 de secţii din Italia, la primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Votul a decurs normal, fără cozi sau incidente, pe toată durata celor trei zile în care s-a desfăşurat procesul electoral în diaspora. Cei mai mulţi votanţi s-au înregistrat în cele 5 secţii organizate la Roma (8669 alegători în total) şi la Torino (7248 de alegători în cele 5 secţii). La Milano, unde au fost 3 secţii, au votat 2769 de români. Oraşele cu cei mai puţini alegători au fost Vibo Valentia, în Calabria (99 votanţi) şi Isernia, în regiunea Molise, unde au votat 65 de români.





Duminică, 10 noiembrie, Hotnews.ro a transmis live din Roma şi a discutat cu alegătorii la ieşirea de la secţiile de vot de la Consulatul General din capitala Italiei şi de la Accademia di Romania. La sfârşitul programului de vot, am vorbit cu George Bologan, ambasadorul României de la Roma, care ne-a făcut un bilanţ al primului tur de scrutin.





„Un vot liniştit”





Liliana Ababei, originară din Bacău, unde a lucrat ca tipograf, trăieşte din 2013 la Roma. Duminică, a venit să voteze la Accademia di Romania: „Votul a fost foarte liniştit, personalul din secţie foarte amabil. Am votat în două minute, nu a trebuit să facem rând. Eu, chiar dacă sunt în Italia de 17 ani, votez pentru România, pentru că familia mea este în ţară, copii mei muncesc acasă, ne interesează viitorul României noastre frumoase. Sperăm, ca toţi românii, într-un viitor mai bun. Sperăm să nu vină cineva să ne vândă ţara şi să avem condiţii să ne întoarcem acasă, alături de copii. Noi, cei din diaspora, vrem să fim trataţi ca cetăţeni cu drepturi depline, pentru că, deşi suntem în afară, ne interesează ce se întâmplă acasă”.





„Schimbarea e posibilă şi ţine de fiecare dintre noi”





Familia Hondrea, originară din Botoşani, a venit la secţia de la Consulat pentru a vota împreună, părinţii, alături de cele două fiice, crescute în Italia. În mai, cei patru au reuşit să voteze după ce au aşteptat patru ore la coadă. Azi, Gabriel Hondrea a venit la secţie cu cârje: o fractură la picior nu l-a împiedicat să-şi exercite dreptul de vot. „Sperăm ca votul nostru să oglindească ceea ce noi am dorit să se întâmple la revoluţie, acum 30 de ani. Sperăm ca cei din generaţia tânără să înţeleagă faptul că sacrificiile noastre din ultimii 30 de ani au fost făcute pentru ei. Începem să vedem că lucrurile se pot îmbunătăţi. S-a văzut după ceea ce s-a întâmplat în 26 mai: am ieşit în stradă, am strigat, ne-am cerut drepturile, iar acum lucrurile s-au schimbat. Deci schimbarea e posibilă şi ţine de fiecare dintre noi”.





„Sperăm să ne întoarcem acasă”





Muncitori angajaţi în domeniul construcţiilor, studenţi, familii cu tineri născuţi în Italia, românce care lucrează ca îngrijitoare în casele italienilor – majoritatea din cei intervievaţi sunt în contact strâns cu rudele şi prietenii rămaşi în ţară. Au urmărit campania electorală pe internet sau la televizor şi se consideră la curent cu tot ce se întâmplă în România. „E un drept pe care îl avem, acela de a vota şi vrem să fim informaţi când punem ştampila”, ne spune Mirela, 45 de ani. O altă doamnă, din Iaşi, a venit la secţie însoţită de prietene, în singura zi liberă din săptămână: „Nu pot spune că locuiesc în Italia, mai degrabă stau aici pentru că aici lucrez, dar cu sufletul sunt în România. Sper ca să avem condiţiile pentru a ne întoarce cât mai curând acasă”.





Ambasadorul României: „Totul a decurs foarte, bine, aş spune exccepţional”





La sfârşitul celor trei zile de vot, am vorbit cu George Bologan, ambasadorul României în Italia, care ne-a făcut un bilanţ al primului tur de scrutin:





„Primul scrutin s-a desfăşurat fără incidente şi am avut satisfacţia de a primi reacţii pozitive de la mulţi alegători din diaspora. Rolul MAE a fost acela de a asigura un suport logistic, iar din acest punct de vedere totul a decurs foarte bine, excepţional aş spune, atât în Italia, cât şi în Republica Malta, unde Ambasada a avut rolul de a coordona şi organiza alegerile. De asemenea, a existat o comunicare foarte bună cu toţi consulii din teritoriu, cu care am fost în contact permanent. Doresc să le mulţumesc tuturor preşedinţilor secţiilor de votare din zonele de competenţă ale Consulatului General al României de la Roma, care au dat dovadă de o implicare exemplară pentru binele comun”.





Hotnews.ro: „Care au fost aspectele cele mai dificile legate de organizarea la nivel logistic al alegerilor?”





„Partea cea mai dificilă a fost legată de durata alegerilor – nu a fost uşor să identificăm locaţii disponibile timp de trei zile. A fost nevoie de un efort suplimentar, mai ales că la sfârşit de săptămână în Italia se organizează numeroase alte evenimente. Ne-am bucurat de susţinerea atât a autorităţilor locale din Italia, cât şi a instituţiilor centrale, în special în identificarea locaţiilor disponibile şi asigurarea desfăşurării în siguranţă a votului. Apoi, au fost şi operaţiunile de identificare a membrilor în comisii, iar aici menţionez că şi partidele politice au o atribuţie, o obligaţie, de a asigura prezenţa de observatori în secţie, atât la primul tur de scrutin, cât şi la cel de-al doilea”.





Cu ce gânduri, speranţe v-aţi exprimat votul?





„Am fost printre primii români care au votat, pentru a oferi un exemplu şi a transmite un mesaj „să nu lăsăm pe mâine ceea ce putem face azi”, dar sensul este şi unul mai complex, acela de a nu a amâna ceea ce putem face imediat şi a nu lăsa pe alţii să decidă în locul nostru. Eu am votat în primul rând cu conştiinţa civică, aceea că e important pentru toţi să participăm la exerciţiul democratic, fie că e vorba de alegeri prezidenţiale sau parlamentare. Nu trebuie să ne subestimăm rolul pe care îl avem fiecare din noi, de a ne alege propria soartă, de a ne decide prezentul şi viitorul”.