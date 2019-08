Noile tarife vamale impuse Chinei de președintele Trump ar putea crește prețul telefoanelor iPhone

Apple Inc ar putea înregistra un impact asupra câștigurilor sale anuale în urma aplicării noilor tarife vamale suplimentare, de 10%, anunțate de Donald Trump de la 1 septembrie, au spus analiștii de la Bank of America.Nota BofA estimează că Apple ar putea majora prețurile iPhone cu aproximativ 10%, reducând cererea cu 20%, adică aproximativ 10 milioane de unități.Acțiunile Apple, aflate pe un trend ascendent, au scăzut cu 2,5% vineri, după anunțul lui Trump.Apple a redus prețurile iPhone în China la începutul acestui an, după ce ratele de schimb valutare au făcut telefoanele prea scumpe pentru mulți consumatori locali. La nivel global, vânzările de iPhone au scăzut cu 12%, la 25,99 miliarde de dolari în ultimul trimestru, după o reducere cu 17% în trimestrul precedent.