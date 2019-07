Cazul Caracal - Alexandra și Luiza, pe pagina Poliției care anunță copiii dispăruți

"La data de 24.07.2019, Măceșanu Alexandra Mihaela în varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la locuinta sa si nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca minora a plecat in ziua de 24.07.2019, orele 10:00, catre mun Caracal, jud.Olt""Luiza Mihaela Melencu- În ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu în mun. Caracal, jud. Olt, în vederea rezolvării unor probleme personale și nu a mai revenit până în prezent. Detalii: Persoana în cauză nu suferă de afecțiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate și telefon mobil care este închis. Observații: este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenițescu din Craiova".Cele două mesaje, alături de semnalmentelele fetelor se află pe site-ul Poliției Române, la secțiunea Copii Dispăruți.Alexandra, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgență 112, anunțând că este sechestrată. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicații Speciale nu a reușit o locație exactă, ci o arie de căutare, polițiștii având nevoie de 19 ore pentru a intra în imobilul principalului suspect.În ambele cazuri, un necunoscut a sunat la familie și a anunțat că fetele sunt bine și au decis să plece în străinătate, asa că nu trebuie căutate.Principalul suspect este Gheorghe Dincă, 66 de ani, tată a trei copii, care trăia într-o clădire dezafectată. Omul a fost reținut, dar nu își recunoaște faptele. În imobilul lui au fost găsite urme umane și bijuteriile Alexandrei.